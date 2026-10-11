Aseguran que Luis Miguel está grabando nuevo álbum en Los Ángeles

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el regreso de Luis Miguel al estudio de grabación, pero esta vez parece ser una realidad. Según medios y periodistas especializadas en entretenimiento, el cantante estaría actualmente trabajando en su primer álbum en casi una década.

Este rumor ha comenzado a circular poco después de que se anunciara “Luis Miguel Tour 2027”, con el que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa.

Medios comenzaron a hablar sobre la nueva producción discográfica luego de que, supuestamente, Luis Miguel subiera en su cuenta de Instagram una foto en un estudio de grabación. Sin embargo, la eliminó minutos después.

Según la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, Luis Miguel estaría grabando en el Westlake Recording Studios con sede en Los Ángeles, California, y estaría acompañado del guitarrista y productor estadounidense Paul Jackson Jr..

Por ahora, esto no ha sido ni desmentido ni confirmado por el cantante o por alguien de su equipo.

¿Cuál es el último álbum de Luis Miguel?

En noviembre de 2017, Luis Miguel lanzó el álbum “¡México por siempre!”, el cual incluyó 14 canciones de música mexicana en las que estuvo acompañado de mariachis.

Desde ese año, el cantante no ha compartido nueva música y ha estado muy alejado de la vida pública. Otro de los movimientos que marcaron su regreso en los últimos años fue la gira que hizo entre el 2023 y el 2024, en la que hizo un total de 194 conciertos.

Aunque no ha sacado nueva música, Luis Miguel es uno de los artistas más populares y puede llevar a cabo presentaciones a base de todos sus éxitos, los cuales han ido saliendo a lo largo de una carrera artística de 45 años.

Hasta la fecha, Luis Miguel tiene un total de 21 álbumes de estudio. Pero a esa cifra se le deben sumar los conciertos en vivo “El concierto” (1995) y “Vivo” (2000), además de algunos álbumes recopilatorios.

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