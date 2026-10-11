Papa León XIV se someterá a operación para extirparle un nódulo en un pulmón

El papa León XIV confirmó este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días debido a la detección de una lesión en uno de sus pulmones, un hallazgo médico que se produjo tras una serie de exámenes de rutina recientes, según detalló el propio pontífice tras el rezo del Ángelus.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, manifestó el pontífice ante los asistentes en la Plaza de San Pedro durante su intervención desde el Palacio Apostólico.

Ante los hallazgos médicos, León XIV señaló que los médicos “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo las recomendaciones profesionales, resolvió “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”, informó EFE.

“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, expresó al finalizar la alocución.

Antecedentes y compromisos en agenda

El líder eclesiástico, quien cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre, asumió como papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer papa de nacionalidad estadounidense.

La detección del nódulo ocurre en la antesala de su próxima gira internacional. El Santo Padre tiene programado un viaje apostólico del 6 al 17 de noviembre, el cual abarcará visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice mantiene además la nacionalidad peruana debido a sus años de labor pastoral como misionero y obispo en la nación sudamericana.

Previo al comunicado sobre su salud, el papa saludó a la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y ratificó sus planes de viaje al continente americano: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, ratificó ante los devotos.

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