Rihanna muestra sus dotes bailando quebradita al ritmo de la banda El Recodo

Cualquier acción que realice Rihanna, siempre da que hablar en las distintas plataformas digitales. Sin embargo, pocas personas deben haberla imaginado bailando quebradita, como lo demuestran en un video que se hizo viral.

Eso debido a que la cantante de Barbados ha adoptado una gran cultura estadounidense a lo largo de toda su vida y su carrera artística, pero, aunque siempre demuestra su cariño a los latinoamericanos, nunca había sido vista bailando de esa forma con total confianza.

Rihanna baila al ritmo de la quebradita

Rihanna hizo un evento sobre su compañía Fenty Beauty y allí compartió con varias personas, incluyendo al creador de contenido Leo González, con quien presumió sus dotes como bailarina de ritmos mexicanos.

González sacó a bailar a la cantante y empresaria en frente de todos y su carisma para responder volvió a sorprender. Inmediatamente, Rihanna se adaptó al ritmo y demostró que estaba bastante relacionada con los ritmos latinos. La música que bailaron fue “Vámonos de fiesta“, uno de los clásicos más exitosos de la banda El Recodo.

Ese momento fue digno de muy buenos comentarios, por la espontaneidad y humildad de la artista de Barbados, algo que demuestra cada vez que se le presenta la oportunidad.

¿Cuándo habrá nueva música de Rihanna?

Rihanna no estrena un sencillo desde el 2025, año donde solamente produjo “Friend of Mine“. No obstante, todo parece indicar que la cantante está trabajando en un nuevo sello discográfico después de 10 años ANTI.

Eso debido a que desde hace algunos meses, su esposo, A$AP Rocky, indicó que la oriunda de Barbados estaba trabajando en nueva música y sus fanáticos están ansiosos por saber cuál es el material que les trae, tras ser una de las artistas más reconocidas a nivel internacional. De hecho, recientemente la propia cantante reveló que cuenta con una inmensa lista de 170 canciones aún sin publicar.

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