Nueva York abre más de 300 lugares al público este fin de semana: cuáles se pueden visitar gratis

Nueva York tiene una enorme cantidad de lugares que casi nunca aparecen en los itinerarios turísticos. Detrás de algunas fachadas de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island hay jardines ocultos, antiguas instalaciones industriales, estudios de artistas y espacios históricos que normalmente no reciben visitantes. Este fin de semana muchos de ellos abrirán sus puertas.

Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre se celebrará una nueva edición de Open House New York Weekend, un festival que permitirá conocer más de 300 lugares de la ciudad mediante visitas, recorridos guiados y actividades especiales.

La principal oportunidad para quienes buscan planes económicos es que 158 destinos serán de acceso gratuito y sin reservación previa. Otros espacios requieren entradas debido a sus limitaciones de capacidad o medidas de seguridad.

Qué lugares de Nueva York se podrán visitar gratis

El festival llega a su 24.ª edición con una propuesta que combina arquitectura, historia, cultura y curiosidad por el funcionamiento de la ciudad.

Entre los espacios que figuran en la programación de acceso sin reservación, destacan Brooklyn Army Terminal, Brooklyn Navy Yard, Rockefeller Center Gardens y el New York Sign Museum at Noble Signs.

Las experiencias son diferentes. Algunas permiten conocer interiores de edificios históricos y otras muestran actividades industriales, colecciones particulares o espacios de trabajo que no suelen formar parte de las visitas turísticas tradicionales.

El programa también incluye exposiciones, estudios de artistas y recorridos centrados en la transformación de los barrios. Pero no todos los lugares estarán disponibles durante los tres días. Por eso, conviene comprobar la fecha y el horario de cada visita antes de salir.

Puedes ver: Qué hacer en Nueva York por primera vez: lugares imprescindibles y planes gratis

Cómo entrar a los edificios que normalmente están cerrados

Open House New York divide sus actividades en dos modalidades. Las visitas identificadas como Drop-In permiten llegar directamente durante el horario anunciado. No requieren reserva y son gratuitas, aunque puede haber filas o límites de ingreso.

En cambio, los lugares clasificados como Ticketed necesitan una entrada obtenida previamente. El sistema de reservaciones comenzó el 2 de octubre y algunas experiencias pueden haber agotado sus cupos.

Entre las actividades especiales anunciadas para esta edición figuran recorridos vinculados con la ampliación de la línea de metro Second Avenue Subway, visitas a espacios artísticos y acceso a edificios emblemáticos. Es importante comprobar cuáles continúan disponibles antes de planificar una visita.

Puedes ver: Más de 100 museos y atracciones gratis en Nueva York con tu tarjeta de biblioteca: cómo funciona Culture Pass

Cuándo es Open House New York Weekend 2026

El festival se desarrollará durante tres días:

Viernes 16 de octubre: Comienzan las visitas y actividades.

Sábado 17 de octubre: Continúan los recorridos en los cinco distritos.

Domingo 18 de octubre: Última jornada del festival.

La programación general contempla actividades entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., aunque los horarios varían según el lugar.

El calendario completo está disponible en el sitio oficial de Open House New York. Allí se pueden consultar los espacios participantes, filtrar por distrito y conocer cuáles permiten el ingreso sin reservación.

Cómo aprovechar las visitas gratuitas

Para quienes quieran descubrir varios lugares durante el mismo día, lo más práctico es elegir una zona y organizar un recorrido a pie o utilizando el metro.

Manhattan concentra numerosos edificios históricos, pero Brooklyn y Queens también ofrecen experiencias vinculadas con el pasado industrial de Nueva York y los cambios que atraviesan sus barrios.

Una buena alternativa es seleccionar dos o tres visitas cercanas, en lugar de intentar recorrer espacios muy distantes. Algunas actividades duran menos de una hora, mientras que otras requieren esperar para ingresar.

También hay experiencias aptas para familias con niños, identificadas dentro de la programación oficial.

Open House New York organiza este festival desde 2003. Según la entidad, la edición de 2025 reunió a unas 50,000 personas, una muestra del interés que despierta la posibilidad de conocer espacios que habitualmente permanecen fuera del circuito turístico.

Sigue leyendo:

Día de Muertos en Nueva York 2026: fiestas, altares y actividades para celebrar esta tradición

5 atracciones de Nueva York que vale la pena visitar en 2026: qué ofrece cada una