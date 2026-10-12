Sean ‘Diddy’ Combs fue trasladado de urgencia al hospital por una “emergencia médica”

El rapero Sean “Diddy” Combs fue trasladado de urgencia al hospital el sábado por la mañana, 10 de octubre, debido a una “emergencia médica”. El magnate musical, quien cumple condena de 50 meses de prisión por delitos de tráfico para facilitar la prostitución, fue llevado a un centro de salud por una lesión en la cabeza que sufrió en la prisión federal FCI Fort Dix en Nueva Jersey, donde cumple condena.

Combs fue llevado a un centro de salud el 10 de octubre, pero este 12 de octubre fue cuando se dio a conocer públicamente la situación del rapero. El abogado de Combs, Juda Engelmayer, dijo: “Estamos al tanto de los informes sobre Sean Combs”, pero se negó a compartir detalles adicionales sobre el estado de Combs. Además, agregó: “Estamos trabajando para confirmar las circunstancias”.

Engelmayer concluyó su comunicado asegurando que la salud de Combs es la prioridad de su equipo.

“La salud y el bienestar de Sean son nuestra principal preocupación, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros”, concluyó Engelmayer.

Combs ha permanecido en prisión desde septiembre de 2024, cuando fue arrestado y sus casas allanadas. El rapero fue acusado de delitos de conspiración, tráfico sexual y transporte para facilitar la prostitución.

El fundador de Bad Boy Records fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución en julio de 2025, tras un juicio polémico en Nueva York. El rapero inicialmente estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y luego fue trasladado a Fort Dix tras recibir su condena de 50 meses de prisión.

Durante su tiempo en prisión, el rapero ha sido blanco de escrutinio. Aunque se informó que Combs había ingresado a un programa de rehabilitación y realizaba actividades en beneficio de los otros reclusos, en julio de este año fue puesto en aislamiento tras protagonizar un altercado con otro recluso.

En septiembre de este año, NBC publicó un reportaje en el que, con base en testimonios de otros reclusos, se informaba sobre el estilo de vida que llevaba Combs en prisión. Según este reportaje, el rapero aparatos electrónicos y alcohol de contrabando que le proporcionaban. El medio también informó que Combs pagaba a otros reclusos para que le cocinaran, limpiaran y le lavaran la ropa.

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