Blue Moon Burger Bash: chefs, celebridades y la mejor hamburguesa de Nueva York
El Blue Moon Burger Bash llega a Nueva York con chefs reconocidos, maridajes exclusivos y la votación del público. Conoce detalles, jurado y descuentos
Durante 18 años, el Blue Moon Burger Bash se ha convertido en la competencia más importante del Festival de comida y vino de Nueva York (NYCWFF), y en esta 19.ª edición reunirá a los mejores chefs, amantes de las hamburguesas y grandes figuras de la gastronomía de la ciudad de Nueva York.
A partir de las 7:15 de la noche, los organizadores prometen “una noche inolvidable de hamburguesas, cervezas y el derecho a presumir”.
Estrellas, música en vivo y una vista imponente a Manhattan
El evento se realizará en The Rooftop at Pier 17, donde los asistentes podrán disfrutar de buena música en vivo y vistas increíbles del paseo marítimo y Manhattan.
La animación estará a cargo de la veterana reina del Burger Bash, Rachael Ray, quien compartirá escenario con el comediante y estrella de Netflix, Bert Kreischer.
De lo clásico a lo extravagante: La mezcla secreta de Pat LaFrieda
Con el ingrediente estrella que eleva las hamburguesas a niveles gourmet —la mezcla especial de Pat LaFrieda—, los chefs más reconocidos prepararán y presentarán sus creaciones más audaces.
Para ganar los votos, los chefs presentarán desde los clásicos elaborados con ingredientes y combinaciones de alta gama, hasta obras maestras extravagantes.
El público toma el control: ¡Cada bocado cuenta!
En este concurso, los asistentes al festival tienen voz y voto, ya que podrán evaluar cada bocado de las creaciones que se presenten y ayudar a coronar al ganador del Premio del Público Blue Moon.
Para esta edición del Blue Moon Burger Bash, un panel de expertos culinarios se encargará de degustar y evaluar las hamburguesas para elegir el Premio del Jurado Pat LaFrieda y al ganador del Premio al Mejor Bocado de Mike’s Amazing.
Para este año, el panel de expertos está integrado por Cedric the Entertainer, Sophie Flay, Andrew Rea (@BingingWithBabish), Jet Tila, Ana Navarro y Anthony Anderson.
Maridaje exclusivo y accesos especiales
Para maridar la variedad de hamburguesas, habrá una selección de cervezas Blue Moon, cócteles artesanales, vinos y más.
Hay precios especiales para miembros de las Fuerzas Armadas, personal de primeros auxilios, educadores, empleados del gobierno o profesionales de la salud. Para acceder a los descuentos, se debe ingresar al sitio oficial del evento y verificar la información requerida.
¿Qué hacer el primer día del Festival de Comida y Vino de Nueva York?
Además de la fiesta de hamburguesas Blue Moon Burger Bash, el New York City Wine & Food Festival (NYCWFF) ofrece otros eventos exclusivos para el disfrute de los asistentes durante su jornada inaugural:
- 18:00 hrs | Cena por Nadav Greenberg: Una experiencia gastronómica íntima en Or’esh (exclusiva para miembros).
- 19:00 hrs | Un viaje culinario por Perú: Una experiencia gastronómica de alta cocina presentada por Crystal y el renombrado chef Nobu Matsuhisa.
- 19:00 hrs | Cena por Angie Mar y Charlie Palmer: Una exclusiva degustación a pie a cargo de dos grandes figuras de la gastronomía.
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