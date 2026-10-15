Blue Moon Burger Bash: chefs, celebridades y la mejor hamburguesa de Nueva York

El Blue Moon Burger Bash llega a Nueva York con chefs reconocidos, maridajes exclusivos y la votación del público. Conoce detalles, jurado y descuentos

Hamburguesa gourmet elaborada con la mezcla de carne Pat LaFrieda, una de las creaciones que competirá por el Premio del Público.

Hamburguesa gourmet elaborada con la mezcla de carne Pat LaFrieda, una de las creaciones que competirá por el Premio del Público. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

Durante 18 años, el Blue Moon Burger Bash se ha convertido en la competencia más importante del Festival de comida y vino de Nueva York (NYCWFF), y en esta 19.ª edición reunirá a los mejores chefs, amantes de las hamburguesas y grandes figuras de la gastronomía de la ciudad de Nueva York.

A partir de las 7:15 de la noche, los organizadores prometen “una noche inolvidable de hamburguesas, cervezas y el derecho a presumir”.

Estrellas, música en vivo y una vista imponente a Manhattan

El evento se realizará en The Rooftop at Pier 17, donde los asistentes podrán disfrutar de buena música en vivo y vistas increíbles del paseo marítimo y Manhattan.

La animación estará a cargo de la veterana reina del Burger Bash, Rachael Ray, quien compartirá escenario con el comediante y estrella de Netflix, Bert Kreischer.

De lo clásico a lo extravagante: La mezcla secreta de Pat LaFrieda

Con el ingrediente estrella que eleva las hamburguesas a niveles gourmet —la mezcla especial de Pat LaFrieda—, los chefs más reconocidos prepararán y presentarán sus creaciones más audaces.

Para ganar los votos, los chefs presentarán desde los clásicos elaborados con ingredientes y combinaciones de alta gama, hasta obras maestras extravagantes.

El público toma el control: ¡Cada bocado cuenta!

En este concurso, los asistentes al festival tienen voz y voto, ya que podrán evaluar cada bocado de las creaciones que se presenten y ayudar a coronar al ganador del Premio del Público Blue Moon.

Para esta edición del Blue Moon Burger Bash, un panel de expertos culinarios se encargará de degustar y evaluar las hamburguesas para elegir el Premio del Jurado Pat LaFrieda y al ganador del Premio al Mejor Bocado de Mike’s Amazing.

Para este año, el panel de expertos está integrado por Cedric the Entertainer, Sophie Flay, Andrew Rea (@BingingWithBabish), Jet Tila, Ana Navarro y Anthony Anderson.

Maridaje exclusivo y accesos especiales

Para maridar la variedad de hamburguesas, habrá una selección de cervezas Blue Moon, cócteles artesanales, vinos y más.

Hay precios especiales para miembros de las Fuerzas Armadas, personal de primeros auxilios, educadores, empleados del gobierno o profesionales de la salud. Para acceder a los descuentos, se debe ingresar al sitio oficial del evento y verificar la información requerida.

¿Qué hacer el primer día del Festival de Comida y Vino de Nueva York?

Además de la fiesta de hamburguesas Blue Moon Burger Bash, el New York City Wine & Food Festival (NYCWFF) ofrece otros eventos exclusivos para el disfrute de los asistentes durante su jornada inaugural:

  • 18:00 hrs | Cena por Nadav Greenberg: Una experiencia gastronómica íntima en Or’esh (exclusiva para miembros).
  • 19:00 hrs | Un viaje culinario por Perú: Una experiencia gastronómica de alta cocina presentada por Crystal y el renombrado chef Nobu Matsuhisa.
  • 19:00 hrs | Cena por Angie Mar y Charlie Palmer: Una exclusiva degustación a pie a cargo de dos grandes figuras de la gastronomía.

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