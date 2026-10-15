Blue Moon Burger Bash: chefs, celebridades y la mejor hamburguesa de Nueva York

Durante 18 años, el Blue Moon Burger Bash se ha convertido en la competencia más importante del Festival de comida y vino de Nueva York (NYCWFF), y en esta 19.ª edición reunirá a los mejores chefs, amantes de las hamburguesas y grandes figuras de la gastronomía de la ciudad de Nueva York.

A partir de las 7:15 de la noche, los organizadores prometen “una noche inolvidable de hamburguesas, cervezas y el derecho a presumir”.

Estrellas, música en vivo y una vista imponente a Manhattan

El evento se realizará en The Rooftop at Pier 17, donde los asistentes podrán disfrutar de buena música en vivo y vistas increíbles del paseo marítimo y Manhattan.

La animación estará a cargo de la veterana reina del Burger Bash, Rachael Ray, quien compartirá escenario con el comediante y estrella de Netflix, Bert Kreischer.

De lo clásico a lo extravagante: La mezcla secreta de Pat LaFrieda

Con el ingrediente estrella que eleva las hamburguesas a niveles gourmet —la mezcla especial de Pat LaFrieda—, los chefs más reconocidos prepararán y presentarán sus creaciones más audaces.

Para ganar los votos, los chefs presentarán desde los clásicos elaborados con ingredientes y combinaciones de alta gama, hasta obras maestras extravagantes.

El público toma el control: ¡Cada bocado cuenta!

En este concurso, los asistentes al festival tienen voz y voto, ya que podrán evaluar cada bocado de las creaciones que se presenten y ayudar a coronar al ganador del Premio del Público Blue Moon.

Para esta edición del Blue Moon Burger Bash, un panel de expertos culinarios se encargará de degustar y evaluar las hamburguesas para elegir el Premio del Jurado Pat LaFrieda y al ganador del Premio al Mejor Bocado de Mike’s Amazing.

Para este año, el panel de expertos está integrado por Cedric the Entertainer, Sophie Flay, Andrew Rea (@BingingWithBabish), Jet Tila, Ana Navarro y Anthony Anderson.

Maridaje exclusivo y accesos especiales

Para maridar la variedad de hamburguesas, habrá una selección de cervezas Blue Moon, cócteles artesanales, vinos y más.

Hay precios especiales para miembros de las Fuerzas Armadas, personal de primeros auxilios, educadores, empleados del gobierno o profesionales de la salud. Para acceder a los descuentos, se debe ingresar al sitio oficial del evento y verificar la información requerida.

¿Qué hacer el primer día del Festival de Comida y Vino de Nueva York?

Además de la fiesta de hamburguesas Blue Moon Burger Bash, el New York City Wine & Food Festival (NYCWFF) ofrece otros eventos exclusivos para el disfrute de los asistentes durante su jornada inaugural:

18:00 hrs | Cena por Nadav Greenberg: Una experiencia gastronómica íntima en Or’esh (exclusiva para miembros).

Una experiencia gastronómica íntima en (exclusiva para miembros). 19:00 hrs | Un viaje culinario por Perú: Una experiencia gastronómica de alta cocina presentada por Crystal y el renombrado chef Nobu Matsuhisa .

Una experiencia gastronómica de alta cocina presentada por y el renombrado chef . 19:00 hrs | Cena por Angie Mar y Charlie Palmer: Una exclusiva degustación a pie a cargo de dos grandes figuras de la gastronomía.

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