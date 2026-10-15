F1: Brasileño Rafael Camara será el piloto titular de la escudería estadounidense Haas en 2027

Rafael Camara será el reemplazante de Esteban Ocon en el equipo estadounidense Haas en la Fórmula 1 para la temporada 2027.

BREAKING: Haas have confirmed Rafael Camara will join the team in 2027 on a multi-year deal#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/G1y4gyGo9d — Formula 1 (@F1) October 15, 2026

El brasileño de 21 años, actual líder del campeonato de la F2, firmó un contrato plurianual y tendría como compañero a Oliver Bearman, quien todavía no fue confirmado para la otra butaca de la escudería para el próximo año.

Camara está posicionado de gran forma para completar una secuencia inédita en las categorías promocionales de la Máxima si conquista el título de F2. Aventaja a Nikola Tsolov por siete puntos y, de consagrarse, sería el único piloto en ganar el Campeonato Regional Europeo de Fórmula, la F3 y la Fórmula 2 en tres temporadas consecutivas.

Signed, sealed, delivered. ????



We're excited to announce the signing of Rafael Câmara on a multi-year contract.



The Brazilian racer will make the step up to Formula 1 at the start of the 2027 season.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/C4AsVgGgw8 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

El brasileño obtuvo el campeonato de FRECA en 2024 y el de F3 en 2025, ambos con amplio margen. Su llegada en Haas fue confirmado después de que el equipo evaluara a varios aspirantes al asiento que dejará Ocon, cuya partida fue comunicada el pasado 30 de septiembre.

Feliz por su llegada a la F1

“Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1”, afirmó Camara. “Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí”, agregó.

El piloto también agradeció a la Scuderia Ferrari Driver Academy, la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, por el acompañamiento durante su formación. “Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, comprender el coche y seguir desarrollándome como piloto”, sostuvo.

Rafa's First Day With The Team ??



Join Rafael Câmara behind the scenes of announcement day ?



Watch in full now ? https://t.co/AFpsDwMp1j#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/MNmi1IjHIA — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

La elección de Camara se produjo tras un proceso que incluyó al campeón vigente de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, y al piloto de reserva Ryo Hirakawa. Los tres participaron en el programa de pruebas con monoplazas de temporadas anteriores, conocido como TPC.

La instancia más destacada fue una prueba de tres días en el circuito de Portimao, en Portugal, realizada en agosto. Haas utilizó esas jornadas para observar a los candidatos interesados en incorporarse al equipo.

Apuesta de futuro

El jefe de Haas, Ayao Komatsu, destacó tanto la trayectoria de Camara como su desempeño en su primer año de Fórmula 2. “No hace falta que les cuente sobre a todos sus logros en las fórmulas inferiores, han sido muy impresionantes, y en su temporada de debut en la Fórmula 2, la velocidad que ha demostrado en momentos muy difíciles, como las clasificaciones de Mónaco y Montreal, todo ello pone de manifiesto el potencial que tiene Rafa”, dijo el director del equipo.

Welcoming Rafa to the team ? First day ticked off together ??#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/qDny502MJl — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

Komatsu también se refirió a las pruebas en Portugal: “Cuando le hicimos pilotar en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche; nos mostró algo más que pura velocidad”.

El responsable japonés valoró la capacidad del piloto para adaptarse y rendir en un entorno nuevo. “Rafa consiguió crear un entorno que le permitió sacar lo mejor de sí mismo; fue muy impresionante y, sin duda, las vueltas que completó fueron especiales”.

Seguir leyendo:

Fórmula 1 confirmó que Ruanda albergará el Gran Premio de África desde 2030

Max Verstappen gana el Gran Premio de Singapur de F1 en su carrera 250

Fórmula 1 tendrá carreras más cortas desde la temporada 2027