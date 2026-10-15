Ricardo Arjona le realiza un homenaje al hombre que le inspiró a escribir “Historia de Taxi”

Ricardo Arjona es uno de los cantantes más emblemáticos de Latinoamérica y la mayoría de sus canciones han mantenido su vigencia a través de las décadas. Sin embargo, uno de los sencillos más populares a nivel global es el de “Historia de Taxi“.

Pocas personas saben que se trata de una historia real y, de hecho, en un video compartido recientemente, Ricardo recordó a ese hombre trabajador que le inspiró a escribir esas líneas con un gran detalle que le obsequió.

Ricardo Arjona le regala un carro al taxista

El cantante guatemalteco se encontraba de visita en México y aprovechó para rendirle un homenaje al “Pocho“, seudónimo con el que se le conoce al famoso taxista, en la calle donde se conocieron hace muchos años, de pura casualidad.

Ricardo le obsequió un automóvil Volkswagen amarillo cero kilómetros como motivo de agradecimiento a su trabajo y todo lo que hizo por él. Es un carro que igualmente pudiera servir de taxi, pero bastante moderno en comparación con el antiguo Volkswagen que tenía el “Pocho” en aquella oportunidad.

“Es un regalo, tú sabes que te queremos mucho y te admiramos“, le dejó saber Arjona al pocho, quien posteriormente expresó unas sinceras palabras de agradecimiento al cantante mientras le daba un corto recorrido dentro de su nuevo automóvil.

“Historia de Taxi”

El tema narra de forma melodramática el encuentro entre un taxista que maneja un Volkswagen del 68 y una pasajera llamada Norma, cuyas vidas se cruzan debido a las infidelidades de sus respectivas parejas.

Curiosamente, la canción se basa en una experiencia real del artista con el taxista mexicano apodado “Pocho”, quien en sus inicios le recomendó un hotel en la Ciudad de México y le pidió que escribiera una canción para su gremio. Fue lanzada en los noventa.

Posteriormente, Arjona le dio contrato como su escenógrafo y “Pocho” lo acompañó como parte de su equipo durante 12 giras, convirtiéndose en una persona admirada por el artista. Por esa razón, su labor le ha sido retribuida con ese gran detalle.

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