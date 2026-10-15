Revelan la causa por la que Sean “Diddy” Combs fue trasladado de emergencia

Hace unos días se informó que el rapero Sean “Diddy” Combs había tenido que ser trasladado de emergencia. Ahora, sus representantes han hablado sobre qué lo hizo tener que ser llevado a un hospital.

Hay que recordar que Diddy está preso en Fort Dix, una cárcel de Nueva Jersey, y al enfrentarse a un narcotraficante de la misma prisión, resultó destinado, por lo que fue trasladado a un centro de salud.

Lo del trasladado fue anunciado el 12 de octubre, aunque el enfrentamiento se dio el fin de semana del 10 de octubre. Recientemente, se ha dicho que el rapero de 56 años sufrió una lesión que no compromete su salud, pero sí tuvo que ser tratada.

Además de tener que curarse su lesión, Diddy también tuvo que enfrentarse en la cárcel a un confinamiento solitario. No solo por la pelea, sino que se dice que está en confinamiento porque supuestamente está en prisión con artículos de contrabando.

El rapero fue detenido en el 2024, y fue acusado de conspiración, tráfico sexual y transporte para facilitar la prostitución y condenado a 50 meses de prisión. Al ser detenido, el hombre estuvo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y luego fue trasladado a Fort Dix.

Hay que recordar que en varias ocasiones el equipo legal ha exigido la liberación bajo fianza de Diddy, incluso, a inicios de septiembre de este año, uno de sus hijos exigió su liberación.

Esta pelea con un narcotraficante se le deben sumar otras peleas que ha tenido en prisión, lo que también genera que una salida bajo fianza sea mucho menos probable. Por ejemplo, en julio ya había sido trasladado a aislamiento por otra pelea con otro recluso.

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