La receta fácil de pumpkin spice casero para transformar tu café diario

El otoño llega con sus aromas y sabores, momento en el que las especias de calabaza o pumpkin spice cobran protagonismo. Esta mezcla, que a pesar de que no tiene calabaza es la reina de la temporada, se le agrega a postres, bebidas y al café. En esta receta aprenderás a preparar un café de otoño y la famosa mezcla de especias.

Los ingredientes mágicos de la temporada: canela de Ceilán, clavo de olor, jengibre y nuez moscada listos para moler. Crédito: Shutterstock

La receta es de la creadora de contenido de estilo de vida Paloma Colás. Es un clásico estadounidense para la temporada de otoño y el ingrediente estrella de grandes cafeterías como Starbucks, Dunkin’ y más.

Receta de pumpkin spice

La especia de calabaza tan popular en el otoño es una mezcla de otras especias que le dan ese sabor de otoño que tanto promocionan las cadenas de comida. Crédito: Shutterstock

Es una preparación bastante sencilla con el paso a paso para hacer los “polvos mágicos”, que es lo que le va a dar ese aroma increíble al café.

Ingredientes

76 g de azúcar moreno , idealmente avainillado (casero, no el avainillado comprado)

, idealmente avainillado (casero, no el avainillado comprado) 13 g de canela de Ceilán en rama

en rama 7 g de jengibre molido

molido 2 g de nuez moscada recién rallada

recién rallada 2 g de clavo de olor entero

Paso a paso

La mezcla de especias de calabaza es capaz de evocar recuerdos o eventos familiares y el estar rodeado de gente, según una especialista en sabor. Crédito: Shutterstock

Nota para el azúcar avainillado: La chef explica que guarda en un recipiente hermético vainas de vainilla vacías que le quedan cuando usa las semillas en alguna receta. Solo debes agregar el azúcar moreno para que absorba los aromas.

Muele en el molinillo de café el clavo de olor y la canela de Ceilán. Pásalo a un bol e incorpora la nuez moscada recién rallada, el jengibre en polvo y el azúcar avainillado. Mezcla todo bien y conserva en un recipiente hermético.

Para finalizar, añade una cucharadita del pumpkin spice a tu café con leche o capuchino, ¡y disfruta!

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