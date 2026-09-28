Costco abre 5 nuevas tiendas en octubre: estas son las fechas exactas y los estados

Costco se prepara para un octubre cargado de inauguraciones en Estados Unidos. La compañía tiene programada la apertura de cinco nuevos almacenes durante el mes, con establecimientos que llegarán a Missouri, Texas, Nueva York, Kansas y California.

La primera apertura está prevista para el 2 de octubre, apenas unos días después del comienzo del mes, mientras que otras tres se concentrarán en la última semana.

La expansión no terminará allí: Costco ya anticipa nuevas ubicaciones para noviembre en otros estados del país.

Las 5 nuevas tiendas de Costco que abren en octubre

Estas son las fechas confirmadas actualmente por Costco:

Lee’s Summit, Missouri — 2 de octubre. El nuevo almacén abrirá en 1690 NW Chipman Road. Costco confirma que contará con farmacia, óptica, centro de audición, gasolinera y servicio de neumáticos, entre otros departamentos.

El nuevo almacén abrirá en 1690 NW Chipman Road. Costco confirma que contará con farmacia, óptica, centro de audición, gasolinera y servicio de neumáticos, entre otros departamentos. The Colony, Texas — 16 de octubre. La tienda estará ubicada en 6060 Grandscape Blvd. y formará parte de la expansión de Costco en el área de Dallas-Fort Worth.

La tienda estará ubicada en 6060 Grandscape Blvd. y formará parte de la expansión de Costco en el área de Dallas-Fort Worth. Amherst, Nueva York — 28 de octubre. Será una apertura especialmente relevante para el área de Buffalo. El almacén está previsto para el 28 de octubre y la estación de gasolina del complejo ya comenzó a operar en septiembre.

Será una apertura especialmente relevante para el área de Buffalo. El almacén está previsto para el 28 de octubre y la estación de gasolina del complejo ya comenzó a operar en septiembre. Lawrence, Kansas — 29 de octubre. Costco confirma la apertura para esa fecha. La nueva ubicación tendrá servicios como farmacia, óptica, centro de audición, gasolinera y centro de neumáticos.

Costco confirma la apertura para esa fecha. La nueva ubicación tendrá servicios como farmacia, óptica, centro de audición, gasolinera y centro de neumáticos. Camarillo, California — 30 de octubre. El nuevo warehouse abrirá en 431 W. Ventura Blvd. La estación de gasolina de esta ubicación comenzó a funcionar en mayo, meses antes de la inauguración del almacén.

La apertura de Amherst llevará Costco al área de Buffalo

Entre las cinco inauguraciones, la de Amherst, Nueva York, resulta particularmente relevante para los consumidores del estado.

El warehouse comenzará a operar el miércoles 28 de octubre, mientras que su estación de gasolina abrió anticipadamente el 4 de septiembre. Costco señala que la nueva ubicación contará con farmacia, departamento óptico, centro de audición, gasolinera y servicio de neumáticos.

La llegada de Costco a Amherst amplía la presencia de la cadena en Nueva York, donde actualmente la empresa mantiene más de 20 warehouses.

Texas también tendrá un nuevo Costco

La segunda apertura del mes será en The Colony, Texas, el 16 de octubre.

El nuevo Costco estará ubicado en Grandscape Boulevard y ofrecerá, entre otros servicios, panadería, carnes y productos frescos, farmacia, óptica y las conocidas áreas de pollo rostizado y pizza.

Texas es ya uno de los mercados más importantes de Costco en Estados Unidos. El directorio oficial de la compañía registra actualmente 48 almacenes en el estado, cifra que seguirá aumentando con las nuevas aperturas.

Costco seguirá abriendo tiendas en noviembre

Las cinco inauguraciones de octubre no serán las últimas del año.

Costco incluye actualmente en su calendario para noviembre de 2026 nuevas ubicaciones en:

South Meridian, Idaho.

Vallejo, California.

Chandler, Arizona , donde abrirá un Costco Business Center.

, donde abrirá un Costco Business Center. Newport News, Virginia.

Franklin, Wisconsin.

La compañía también tiene cuatro aperturas previstas en Canadá durante noviembre.

Costco continúa así ampliando su red de almacenes mientras busca acercarse a mercados donde la demanda de membresías y compras al por mayor sigue creciendo.

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