Nueva York gastará $456 millones para atender a personas sin hogar, mientras casi 5,000 duermen en las calles

La ciudad de Nueva York proyecta gastar $456 millones durante el año fiscal 2026 en programas y servicios para personas sin hogar que viven sin refugio y que pernoctan en calles, parques y estaciones del metro. Sin embargo, 4,991 personas permanecían sin refugio en la ciudad, según el conteo realizado en marzo, con un aumento anual de 11% que mantiene bajo presión los servicios de asistencia y los espacios públicos.

La situación refleja un desafío para las autoridades: aunque el gasto municipal destinado a atender a personas sin hogar se ha más que triplicado desde 2019, la población que vive sin refugio continúa creciendo. Funcionarios, proveedores de servicios y activistas han señalado la necesidad de mejorar la coordinación de los programas y ampliar las opciones de vivienda para responder a las distintas necesidades de esta población.

Si encuentras a una persona que necesite asistencia en Nueva York, puedes llamar al 311 y solicitar ayuda de los equipos de atención a personas sin hogar. Ante una emergencia médica o un peligro inmediato, comunícate con el 911.

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El gasto para personas sin hogar se ha más que triplicado desde 2019

Nueva York gastó $102 millones en programas para personas sin refugio durante el año fiscal 2019. La cifra aumentó 262%, hasta casi $368 millones en el año fiscal 2025, y se proyectó en $456 millones para el año fiscal 2026, según la Contraloría estatal.

Durante ese mismo periodo, la población sin refugio aumentó 26%, al pasar de 3,588 personas en 2019 a 4,504 en 2025. El conteo anual HOPE, realizado en marzo de 2026, estimó que 4,991 personas dormían sin refugio en calles, parques, estaciones y otros espacios no destinados a vivienda.

Thomas P. DiNapoli, contralor del estado de Nueva York, señaló que el aumento del gasto obliga a evaluar cómo se usan los recursos y cuáles programas producen resultados.

Los programas muestran avances parciales

El incremento presupuestario no significa que todos los programas hayan fallado. Las colocaciones de personas en vivienda permanente, alojamientos transitorios y otros entornos estables aumentaron más de 400%, desde 2,146 en 2017 hasta 10,841 en 2025.

La ciudad también proporciona refugio a cerca de 97% de una población sin hogar calculada en aproximadamente 140,000 personas. En 2024, solo alrededor de 3% permanecía sin techo, la segunda proporción más baja entre 48 comunidades analizadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal.

El problema ocurre en lo que sucede después. Los datos públicos no distinguen cuántas colocaciones terminan en vivienda permanente, cuántas son transitorias ni cuánto tiempo permanece cada persona alojada.

Demasiados equipos repiten esfuerzos

El Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) contrata proveedores para atender los cinco distritos y el metro. A ellos se suman equipos municipales, estatales, hospitalarios, policiales, organizaciones sin fines de lucro y asociaciones comerciales.

Algunos grupos no pueden consultar el sistema centralizado donde los proveedores del DHS registran sus interacciones. Como consecuencia, una misma persona puede contar su historia repetidamente sin recibir un seguimiento continuo.

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Andrew Chappotin, quien vivió más de tres años en las calles de Midtown, calculó que habló con entre 30 y 40 trabajadores de distintos equipos. “Te vuelves insensible”, afirmó al describir esas interacciones repetidas.

Tom Harris, presidente de Times Square Alliance, indicó que al menos nueve grupos realizan labores de acercamiento solamente en Midtown. “Las personas que hacen este trabajo están operando dentro de un sistema ineficaz e ineficiente”, sostuvo.

Faltan camas que inspiren confianza

Nueva York dispone de aproximadamente 4,400 camas Safe Haven, alojamientos con mayor privacidad y reglas más flexibles que los albergues colectivos. Sin embargo, encontrar una cama disponible puede complicarse cuando una persona finalmente acepta ayuda.

El DHS informó que la administración del alcalde Zohran Mamdani abrió más de 500 camas durante 2026 y tenía previsto habilitar otras 120 antes de diciembre. Aun así, trabajadores sociales señalan que una oferta tardía puede romper meses de acercamiento.

Alexandra Francis, vicepresidenta ejecutiva de gestión de casos de BronxWorks, advirtió que es importante ofrecer “algo tangible a los clientes tan pronto como dicen que están listos”. Según Francis, la carga de casos de los trabajadores de alcance aumentó 57% en cinco años.

La ciudad promete mayor coordinación para atender a gente sin hogar

El gobierno municipal comenzó a dirigir al DHS, en lugar de la Policía de Nueva York, las llamadas al 311 relacionadas con personas sin hogar. La agencia también asumió la decisión sobre el desmantelamiento de campamentos y debe realizar labores de acercamiento durante siete días antes de una intervención.

“Estamos comprometidos a ayudar a cada neoyorquino que vive en la calle a entrar y encontrar un camino hacia la estabilidad”, afirmó Nicholas Jacobelli, portavoz del DHS, a Gothamist.

La Contraloría estatal recomienda seguir a las personas después de una colocación, publicar el desempeño de los contratistas y separar los costos de hoteles, centros de atención, camas Safe Haven y otros alojamientos. Sin esos detalles, resulta difícil determinar qué programas producen resultados duraderos.

Las llamadas al 311 también crecieron

Las solicitudes al 311 sobre campamentos aumentaron 12%, desde un promedio mensual de 3,576 durante el periodo terminado en diciembre de 2024 hasta 4,000 en los 12 meses concluidos en diciembre de 2025. Una misma ubicación, sin embargo, puede generar varias llamadas.

Cuando llames al 311, proporciona una descripción precisa del lugar y explica si la persona necesita asistencia. Evita confrontarla, tomar fotografías invasivas o desechar sus pertenencias.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la atención a personas sin hogar en Nueva York

¿Cuánto gasta Nueva York en atender a personas sin hogar en las calles?

El presupuesto para alcance, centros de atención y servicios relacionados se proyectó en $456 millones para el año fiscal 2026, frente a $102 millones en 2019.

¿Cuántas personas duermen fuera de los albergues?

El conteo HOPE de marzo de 2026 estimó 4,991 personas en calles, parques, estaciones y otros lugares no destinados para vivienda.

¿Por qué aumentó la población sin hogar en NYC si también aumentó el gasto?

La falta de coordinación, la escasez de camas aceptables, las dificultades de salud mental y la poca vivienda permanente son factores que evitan que la gente pueda salir de las calles.

¿Qué es una cama Safe Haven?

Es una alternativa de baja barrera con mayor privacidad y reglas más flexibles que un albergue colectivo. Está diseñada como paso hacia una vivienda estable.

¿Cómo puedes pedir ayuda para alguien en la calle?

Puedes llamar al 311 para solicitar un equipo de asistencia. Si existe una emergencia médica o riesgo inmediato, llama al 911.

Conclusión

El próximo desafío para Nueva York será demostrar cuánto tiempo permanecen alojadas las personas atendidas y cuántas llegan a una vivienda permanente. Sin datos comparables y una autoridad que coordine a los distintos equipos, la ciudad corre el riesgo de seguir gastando más sin reducir visiblemente la población en las calles.

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