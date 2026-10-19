Vivienda asequible en NYC: familias pueden ganar hasta $279,840

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York (HPD) utiliza el ingreso medio del área (AMI) para determinar quién puede solicitar viviendas asequibles y cuánto debe pagar. En 2026, para una familia de cuatro integrantes, los límites van de $50,880 al 30% del AMI a $279,840 al 165%, según los límites publicados para la región de Nueva York.

Sin embargo, esas cifras no representan un límite único para acceder a cualquier vivienda asequible. Cada apartamento establece su propio rango de ingresos, renta, tamaño del hogar y requisitos adicionales. Esto significa que una familia puede ganar demasiado para una unidad y muy poco para otra, incluso dentro del mismo edificio.

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Antes de presentar una solicitud, suma los ingresos anuales de todas las personas que vivirán contigo y compáralos con el rango específico publicado en NYC Housing Connect, la plataforma municipal para solicitar viviendas asequibles. También revisa el tamaño permitido del hogar, la renta mensual y los posibles límites de activos.

El AMI no funciona como un límite único

AMI significa ingreso medio del área y sirve para determinar la elegibilidad y la renta de viviendas asequibles financiadas por la ciudad. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) calcula esa referencia cada año, mientras Nueva York la adapta por tamaño del hogar y porcentaje de ingreso.

El AMI de 2026 para la región de Nueva York es de $152,700 para una familia de tres personas y $169,600 para una de cuatro. Los apartamentos pueden reservarse para hogares ubicados en distintos niveles, desde 30% hasta 165% del AMI.

HUD explica que “calcula anualmente estimaciones del ingreso familiar medio para cada área del país”. Esas cantidades varían por región y número de integrantes del hogar.

¿Cuánto puede ganar tu familia en 2026?

La siguiente tabla muestra límites frecuentes de la guía de HPD. Son referencias para identificar tu categoría, no una garantía de elegibilidad:

HPD clasifica como ingresos extremadamente bajos los ubicados entre 0% y 30% del AMI; muy bajos, entre 31% y 50%; bajos, entre 51% y 80%; moderados, entre 81% y 120%; y medios, entre 121% y 165%.

El anuncio del apartamento decide si calificas

Una familia de cuatro integrantes que gana $135,000 estaría por debajo del 80% del AMI en la tabla general. Pero solo podría solicitar unidades cuyo anuncio establezca un rango de ingresos compatible y admita cuatro ocupantes.

La Corporación de Desarrollo de Vivienda de Nueva York advierte que “todos los apartamentos se adjudican mediante un sorteo y la elegibilidad se determina por el tamaño y los ingresos del hogar”. Cada desarrollo publica requisitos específicos cuando abre su convocatoria.

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Algunas unidades también imponen un ingreso mínimo relacionado con la renta. Ese mínimo puede no aplicarse si tienes un vale de Sección 8 u otro subsidio de alquiler aceptado, por lo que debes revisar las notas del anuncio antes de descartarte.

Los ingresos se calculan antes de impuestos

Housing Connect utiliza generalmente el ingreso bruto anual, es decir, antes de impuestos y otras deducciones. Debes incluir salarios, propinas, beneficios del Seguro Social, manutención infantil y otras fuentes correspondientes a quienes integrarán el hogar.

Si trabajas por cuenta propia, HPD utiliza el ingreso neto después de gastos del negocio. La agencia también puede examinar ingresos actuales y antecedentes recientes para determinar una cifra anual razonable.

HPD señala que “tu ingreso debe encontrarse entre ciertos límites y cumplir otros requisitos de la solicitud”. También pueden pedirte talones de pago, formularios W-2, estados de beneficios y documentos bancarios.

La Sección 8 utiliza límites diferentes

La tabla general AMI no debe confundirse con los límites de Sección 8. Para ese programa, el máximo de 2026 al 50% del AMI es de $59,400 para una persona, $67,850 para dos y $84,800 para cuatro.

Además del ingreso, las loterías de vivienda pueden aplicar límites de activos. Para unidades de alquiler designadas al 80% del AMI, por ejemplo, el límite de activos vigente desde el 1 de mayo de 2026 es de $135,680, con excepciones y reglas específicas para determinadas cuentas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre AMI de Nueva York

¿Cuál es el AMI de Nueva York en 2026?

El 100% del AMI equivale a $169,600 para una familia de cuatro integrantes. Para tres personas, la referencia es de $152,700.

¿Ganar menos del máximo garantiza un apartamento?

No. Tu ingreso debe caer entre el mínimo y el máximo del anuncio, y también debes cumplir las reglas de ocupación, documentación, activos y selección.

¿Qué ingresos debes incluir?

Incluye ingresos brutos por empleo y otras fuentes del hogar. Para trabajo por cuenta propia, utiliza el ingreso neto después de los gastos permitidos.

¿Dónde puedes solicitar vivienda asequible?

Puedes crear un perfil y buscar convocatorias en NYC Housing Connect. También existen unidades de realquiler ofrecidas directamente por HPD y HDC.

Conclusión

Los límites AMI pueden aumentar y abrir oportunidades para hogares con ingresos medios, pero también elevan el riesgo de solicitar unidades incompatibles con tu situación. Mantén actualizado tu perfil de Housing Connect y revisa cada anuncio por separado: el porcentaje AMI orienta la búsqueda, pero el rango publicado para el apartamento determina si realmente puedes competir.

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