El FSIS retira más de 1,5 millones de libras de salchichas por fallas de almacenamiento

Cerca de 1.584.361 libras de productos cárnicos y avícolas listos para el consumo (RTE) de seis marcas diferentes han sido retirados del mercado debido a un grave riesgo de abuso de temperatura durante su almacenamiento.

De acuerdo con un reporte oficial del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), los productos elaborados por la empresa Kayem Foods Inc. (ubicada en Massachusetts) fueron distribuidos entre el 31 de marzo de 2026 y el 7 de octubre de 2026.

La falla en la cadena de frío: ¿cómo se descubrió el problema?

Un cliente minorista reportó a la empresa que el producto tenía problema de temperatura elevada en el punto de entrega el 1 de octubre de 2026.

Tras la queja, la empresa realizó una investigación sobre las condiciones de almacenamiento de los productos cárnicos y avícolas listos para el consumo, dando como resultado que en una cámara frigorífica del almacén se presentaban desviaciones de temperatura.

¿Cómo identificar los productos afectados?

Según la lista oficial publicada por el FSIS, el retiro abarca diversas marcas y categorías. El listado detalla rigurosamente los números de lote, fechas de fabricación y fechas de caducidad (correspondientes al año 2026). La gran mayoría proviene del establecimiento oficial 7839 y plantas asociadas como P-7839, 9520 y P-20935A. A continuación, los puntos clave para verificar:

Marcas principales: Kayem, McKenzie, Deutschmacher, Ballgame, Essem y Winnisimmet St. Butchery.

Kayem, McKenzie, Deutschmacher, Ballgame, Essem y Winnisimmet St. Butchery. Salchichas y Hot Dogs: Variedades tradicionales, de res, franks tipo Fenway , pork sausages y opciones con menor contenido de sodio.

Variedades tradicionales, de res, , pork sausages y opciones con menor contenido de sodio. Tocino (Bacon): Cortes gruesos ahumados con madera de arce (maple) , mazorca de maíz (cob smoked), y piezas de tocino curado.

Cortes gruesos ahumados con , mazorca de maíz (cob smoked), y piezas de tocino curado. Embutidos de pollo: Salchichas cocidas con ingredientes como espinaca y feta, ajo asado, jalapeño, manzana, estilo italiano, además de albóndigas de pollo .

Salchichas cocidas con ingredientes como espinaca y feta, ajo asado, jalapeño, manzana, estilo italiano, además de . Jamones y carnes deli: Jamones ahumados, bologna, corned beef, pechugas de pavo asadas al horno, ahumadas con nogal (hickory) y liverwurst (salchicha de hígado).

Riesgos y medidas de seguridad inmediata

Aunque hasta la fecha no se han confirmado casos de enfermedad relacionados con el consumo de estos artículos, el FSIS hace un llamado a los consumidores a tomar acción en caso de que haya comprado alguno de los productos retirados del mercado.

El FSIS se mantiene la alerta porque muchos de estos productos podrían encontrarse todavía en los refrigeradores o congeladores de los consumidores.

Si compraron alguno de estos artículos, la recomendación de los expertos es clara: no los consuman. Deben desecharlos inmediatamente de forma segura o devolverlos al lugar donde los adquirieron. Si presentan alguna duda sobre su salud o experimentan malestares, no duden en consultar con un profesional médico.

Sigue leyendo:

.Retiran casi 4,600 libras de estofado de pollo Sempio en Nueva York y otros 7 estados

.Alerta del FSIS: retiran más de 167,000 libras de carne por falta de inspección federal en EE.UU.

.USDA destina hasta $50 millones para ampliar la inspección estatal de carne