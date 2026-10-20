“Top Chef VIP 5”: Kelly Ríos confesó que perdió a su bebé antes de entrar al reality

Durante este lunes, se llevó a cabo la gran final de “Top Chef VIP 5” y Guty Carrera resultó el ganador de esta temporada. No obstante, fue inevitable que las miradas se enfocaran en Kelly Ríos, quien protagonizó una lamentable e inesperada confesión.

En medio de la presentación de su postre en la gran final, la colombiana dejó a todos anonadados y conmovidos, tras revelar lo que le ocurrió apenas antes de empezar el reality.

“Quise despedirme con un postre de café 100% colombiano y, hablando de aromas, hay uno que me quedé con las ganas de conocer“, señaló Kelly, haciendo crecer las expectativas de los espectadores.

Luego, reveló: “Unos 20 días antes de entrar aquí, estaba esperando un bebé de 14 semanas. Llegué aquí con el alma rota“, señaló entre lágrimas la artista conocida como la Guajira.

¿Eso llevó a Kelly a sufrir de estrés durante la competencia?

Cabe destacar que una de las participantes más explosivas durante toda la temporada fue justamente la colombiana, quien protagonizó varias disputas con otros cocineros, molestias constantes e incluso llegó a tener una fuerte discordia con el chef Toño, uno de los jueces.

No obstante, esta confesión puede justificar algunas de esas actitudes que dieron mucho de qué hablar y la propia Kelly destacó que no sabe de dónde sacó fuerzas para no rendirse a mitad de la competencia.

“A veces, en esas giras en las que no entendía nada, intentaba reconstruir las partes de mi hijo, porque me duele muchísimo. Yo no sé cómo llegué aquí y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía porque tuve que dar a luz a mi hijo cuando su corazón dejó de latir”, detalló con mucha conmoción.

Sin duda alguna, ese fue el momento más emocional de la final y probablemente de toda la temporada, al tratarse de un tema tan hiriente y delicado. Sin embargo, la colombiana demostró su voluntad, fuerza y valentía durante todo este proceso.

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