Charli XCX será parte de la nueva película de Martin Scorsese

Esta semana se ha confirmado que la estrella pop británica Charli XCX será parte de “What Happens at Night”, la nueva película de Martin Scorsese, cuyo estreno está programado para el 2027.

Por ahora, no se han dado detalles sobre el personaje que interpretará la cantante en esta historia, la cual ha sido descrita como un “drama psicológico gótico”. Tampoco se tiene detalles sobre si el personaje tendrá fuerza en la historia, pues en “Variety” también se ha dicho que su participación será un “cameo”.

Hay que recordar que “What Happens at Night” tiene como protagonista a los dos gandores del Premio Oscar, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y junto con ellos estarán Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

El rodaje de esta película comenzó a inicios del 2026 en República Checa y en marzo de este mismo año Apple Original Films difundió las primeras fotos de la película.

Esta película es una adaptación de la novela homónima de Peter Cameron, publicada en agosto del 2020. La historia está centrada en una pareja estadounidense que tiene que viajar a Europa para lograr adoptar.

Aunque es popularmente conocida por su música, más que todo por el álbum “Brat” (2024), Charli XCX se ha centrado en los últimos dos años en comenzar una carrera como actriz. Además de la experiencia, la británica también ha utilizado su experiencia en el cine para crear nueva música.

Por ahora, queda esperar el lanzamiento del primer tráiler de esta nueva película y, con ello, el anuncio de su fecha de estreno oficial. Aunque se podría asumir que Scorsese y sus productores están buscando estrenar en algunos de los festivales más importantes de la industria.

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