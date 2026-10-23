¿Comes esto todos los días? El peligro oculto del sodio, el potasio y el fósforo para tus riñones

Si tienes un diagnóstico de problemas renales o sospechas de ellos, debes saber que hay algunos alimentos que seguro consumes a diario y que pueden sobrecargar el riñón por diferentes razones, como la formación de cálculos renales o el aumento de la presión arterial.

El médico y divulgador de contenido de salud Alberto Sanagustín explica que hay ciertos alimentos que se deben consumir con precaución, o por lo menos conocer cómo afectan a los riñones, en especial a las personas que ya tienen afectado este órgano por algún tipo de enfermedad, así como en general.

El experto clasifica los alimentos en ricos en sodio, potasio, fósforo, proteínas animales, azúcares, bebidas con contenido mineral, alcohol y plantas medicinales.

Las recomendaciones de Sanagustín tienen base científica, específicamente los Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (Niddk), que sugieren evitar alimentos con alto contenido de sodio, potasio y fósforo, ya que pueden causar problemas de salud relacionados con la enfermedad renal crónica (ERC).

El peligro oculto del sodio

Sanagustín recuerda que el consumo de sal en exceso aumenta la presión arterial y, con el tiempo, sobrecarga el riñón, sobre todo en personas que ya tienen hipertensión previa.

¿Cuáles alimentos se deben consumir con moderación?

Embutidos en general.

en general. Pescados y mariscos ahumados.

Algunos quesos como los azules (ej. Roquefort), el parmesano y el feta.

como los azules (ej. Roquefort), el parmesano y el feta. Quesos procesados para untar, ya que suelen llevar bastante sal.

para untar, ya que suelen llevar bastante sal. Frutos secos salados , es decir, con sal añadida que puede perjudicarte por el exceso de sodio .

, es decir, con sal añadida que puede perjudicarte por el exceso de . Productos ultraprocesados y comida rápida: conservas, enlatados (hay que revisar la etiqueta), sopas de sobre, fideos instantáneos, hamburguesas, pizzas y nuggets con una gran cantidad de sal añadida.

El dilema del potasio

Alimentos con una excelente reputación saludable, como el agua de coco o el kiwi, pueden convertirse en una bomba de potasio y oxalatos para un riñón debilitado. Crédito: Shutterstock

Aunque el potasio es fundamental para el funcionamiento celular, el experto recuerda que en exceso —sobre todo en el caso de la enfermedad renal avanzada— se puede acumular en la sangre porque el riñón no lo puede filtrar adecuadamente, provocando una hiperpotasemia.

El consumo de alimentos ricos en potasio incluye limitar opciones como:

Plátanos, naranjas, tomates, patatas, aguacate, legumbres, frutos secos o espinacas.

La recomendación es acudir al dietista-nutricionista del servicio de nefrología en casos de enfermedad avanzada, para que indique la cantidad segura según el caso.

Controlando el fósforo

Mantener el equilibrio de la acidez en la dieta y controlar el fósforo es vital para no sobrecargar tus riñones. La ciencia respalda las dietas bajas en proteínas como un escudo protector a largo plazo. Crédito: Shutterstock

El fósforo es un mineral clave para la salud ósea, pero cuando el riñón no funciona bien y se acumula en la sangre, puede causar problemas en los huesos, el corazón y los vasos sanguíneos.

De hecho, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) recomiendan comer “menos fósforo y comer más alimentos que contengan calcio”; esto podría ayudar a evitar los efectos secundarios de las altas concentraciones de fósforo en las personas con enfermedad renal crónica grave.

¿Qué alimentos son ricos en fósforo?

Lácteos, carnes rojas, vísceras, yema de huevo, frutos secos, semillas y legumbres.

También se debe prestar especial atención a los refrescos de cola, que contienen fósforo en altas concentraciones.

El rol del agua mineral

Son seguras para la población general, pero en personas predispuestas a formar piedras en el riñón, el exceso de calcio y magnesio en el agua (sumado a oxalatos o fosfatos en la orina) puede elevar el riesgo de cálculos renales.

«Esto se debe a que suelen ser ricas en minerales como el calcio y el magnesio. Este se eliminará más por la orina y si además en esta orina hay oxalatos o fosfatos, porque tengas una predisposición o por el tipo de alimentación que llevas, es posible que te aumente el riesgo», agrega.

Exceso de proteínas

La moderación es la clave cuando hay una afectación en los riñones; por esta razón, se debe limitar el consumo de carnes rojas como la carne de res, cordero o cerdo. El doctor detalla que un consumo excesivo con el tiempo genera una hiperfiltración renal que sobrecarga el órgano, especialmente si hay predisposición o si ya existe enfermedad renal crónica.

El impacto del azúcar

El consumo frecuente de refrescos azucarados y alimentos ultraprocesados puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Como lo indica el experto y lo confirman revisiones médicas, «el azúcar añadido aumenta el riesgo de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, pero también daña el riñón de forma directa o a través del daño vascular».

Por esta razón, se deben eliminar o limitar los ultraprocesados con azúcares añadidos, refrescos azucarados, bebidas energéticas y zumos industriales.

Riesgo del alcohol

El consumo de alcohol se asocia con el daño renal, ya que aumenta la producción de orina, lo que puede conducir a la deshidratación y hacer que el riñón trabaje más para eliminar toxinas.

También eleva la presión arterial, provoca alteraciones hidroelectrolíticas (desequilibrios en sodio, potasio y magnesio) y sobrecarga las funciones del hígado, lo cual a largo plazo repercute negativamente en la función renal. Lo ideal es reducir al máximo las bebidas alcohólicas o eliminarlas.

Precaución con las plantas

Aunque las plantas medicinales son aliadas naturales de la salud, en algunos casos vale estar atento, ya que algunas pueden presentar contaminación por metales pesados; por esta razón, se recomienda comprar productos de marcas confiables con control de calidad.

La supervisión médica es un paso que no se debe saltar, sobre todo al consumir plantas diuréticas como el diente de león o la cola de caballo, ya que pueden provocar deshidratación.

Asimismo, hay que ser conscientes de las plantas hepatotóxicas o nefrotóxicas como la aristoloquia, la consuelda, el kava y el regaliz (que eleva la presión arterial y baja el potasio).

El experto concluye haciendo énfasis en que, aunque la lista no es exhaustiva, sirve como guía a la hora de tomar decisiones alimentarias. La moderación siempre es clave a la hora de alimentarte, sobre todo de acuerdo con las condiciones de cada persona, por lo que la guía de un nutricionista siempre será una opción segura en caso de problemas renales.

Sigue leyendo:

.3 plantas medicinales para las piedras en el riñón: cuáles funcionan y cómo tomarlas

.5 bebidas naturales que protegen tus riñones y 3 que debes evitar

.Ultraprocesados, microbiota y riñones: el impacto real de lo que comemos cada día