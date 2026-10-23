Hojaldres de manzana express: la receta más fácil, crujiente y deliciosa

Cómo preparar unos crujientes hojaldres de manzana con canela y azúcar moreno en solo 15 minutos de horno. Una receta fácil y deliciosa

Dorados, crujientes y caramelizados: el resultado final de estos hojaldres de manzana expres.

Dorados, crujientes y caramelizados: el resultado final de estos hojaldres de manzana expres. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

Con tan solo cinco ingredientes puedes preparar un postre delicioso con aromas del otoño para la merienda o después de la comida. El hojaldre de manzana con notas a canela se puede preparar en menos de 20 minutos con una receta simplificada paso a paso.

Para esta receta sencilla de preparar, es clave seguir el paso a paso, ya que no tiene grado de dificultad más allá de armar con cuidado para un resultado perfecto. Esta es una versión del Chef MSPín, dedicado a compartir en sus plataformas digitales recetas sencillas y divertidas.

Ingredientes sencillos para un resultado perfecto

  • 1 manzana grande (descorazonada y cortada en láminas finas)
  • 1 lámina de hojaldre (cortada en rectángulos)
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 huevo batido (para pintar el hojaldre)
  • Papel vegetal / antiadherente para horneado

Paso a paso para una textura crujiente

Láminas de manzana acomodadas sobre una cama caramelizada de azúcar moreno y canela.
Láminas de manzana acomodadas sobre una cama caramelizada de azúcar moreno y canela.
Crédito: Shutterstock
  1. Lava una manzana, sécala y retira el centro. Corta a la mitad y luego en láminas.
  2. En una bandeja de horno con papel antiadherente, espolvorea azúcar moreno, coloca la manzana encima de las tiras. Espolvorea más azúcar por encima y canela.
  3. Corta el hojaldre en rectángulos y colócalo encima de las porciones de manzana.
  4. Pincha con la ayuda de un tenedor el hojaldre y barniza con huevo batido.
  5. Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos. Estarán listos cuando estén dorados. Retira, sirve y disfruta.

Otra versión

El secreto está en los detalles: láminas de manzana sobre una base de azúcar moreno y canela antes de hornear.
El contraste perfecto: hojaldre crujiente por fuera y una tierna manzana caramelizada por dentro.
Crédito: Shutterstock

Esta receta también se puede hacer a la inversa; es decir, primero se coloca el papel antiadherente sobre la plancha, luego se pincela un poco de aceite, se colocan los rectángulos de hojaldre y por encima se le coloca la manzana cortada en láminas delgadas, una sobre la otra. Se espolvorea con azúcar y canela, y se lleva al horno por 15 minutos. Finalmente, se retira del horno y se espolvorea con azúcar glass.

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