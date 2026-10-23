Hojaldres de manzana express: la receta más fácil, crujiente y deliciosa
Cómo preparar unos crujientes hojaldres de manzana con canela y azúcar moreno en solo 15 minutos de horno. Una receta fácil y deliciosa
Con tan solo cinco ingredientes puedes preparar un postre delicioso con aromas del otoño para la merienda o después de la comida. El hojaldre de manzana con notas a canela se puede preparar en menos de 20 minutos con una receta simplificada paso a paso.
Para esta receta sencilla de preparar, es clave seguir el paso a paso, ya que no tiene grado de dificultad más allá de armar con cuidado para un resultado perfecto. Esta es una versión del Chef MSPín, dedicado a compartir en sus plataformas digitales recetas sencillas y divertidas.
Ingredientes sencillos para un resultado perfecto
- 1 manzana grande (descorazonada y cortada en láminas finas)
- 1 lámina de hojaldre (cortada en rectángulos)
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 huevo batido (para pintar el hojaldre)
- Papel vegetal / antiadherente para horneado
Paso a paso para una textura crujiente
- Lava una manzana, sécala y retira el centro. Corta a la mitad y luego en láminas.
- En una bandeja de horno con papel antiadherente, espolvorea azúcar moreno, coloca la manzana encima de las tiras. Espolvorea más azúcar por encima y canela.
- Corta el hojaldre en rectángulos y colócalo encima de las porciones de manzana.
- Pincha con la ayuda de un tenedor el hojaldre y barniza con huevo batido.
- Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos. Estarán listos cuando estén dorados. Retira, sirve y disfruta.
Otra versión
Esta receta también se puede hacer a la inversa; es decir, primero se coloca el papel antiadherente sobre la plancha, luego se pincela un poco de aceite, se colocan los rectángulos de hojaldre y por encima se le coloca la manzana cortada en láminas delgadas, una sobre la otra. Se espolvorea con azúcar y canela, y se lleva al horno por 15 minutos. Finalmente, se retira del horno y se espolvorea con azúcar glass.
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