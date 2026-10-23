Hojaldres de manzana express: la receta más fácil, crujiente y deliciosa

Con tan solo cinco ingredientes puedes preparar un postre delicioso con aromas del otoño para la merienda o después de la comida. El hojaldre de manzana con notas a canela se puede preparar en menos de 20 minutos con una receta simplificada paso a paso.

Para esta receta sencilla de preparar, es clave seguir el paso a paso, ya que no tiene grado de dificultad más allá de armar con cuidado para un resultado perfecto. Esta es una versión del Chef MSPín, dedicado a compartir en sus plataformas digitales recetas sencillas y divertidas.

Ingredientes sencillos para un resultado perfecto

1 manzana grande (descorazonada y cortada en láminas finas)

grande (descorazonada y cortada en láminas finas) 1 lámina de hojaldre (cortada en rectángulos)

(cortada en rectángulos) 2 cucharadas de azúcar moreno

1 cucharadita de canela en polvo

en polvo 1 huevo batido (para pintar el hojaldre)

(para pintar el hojaldre) Papel vegetal / antiadherente para horneado

Paso a paso para una textura crujiente

Láminas de manzana acomodadas sobre una cama caramelizada de azúcar moreno y canela. Crédito: Shutterstock

Lava una manzana, sécala y retira el centro. Corta a la mitad y luego en láminas. En una bandeja de horno con papel antiadherente, espolvorea azúcar moreno, coloca la manzana encima de las tiras. Espolvorea más azúcar por encima y canela. Corta el hojaldre en rectángulos y colócalo encima de las porciones de manzana. Pincha con la ayuda de un tenedor el hojaldre y barniza con huevo batido. Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos. Estarán listos cuando estén dorados. Retira, sirve y disfruta.

Otra versión

El contraste perfecto: hojaldre crujiente por fuera y una tierna manzana caramelizada por dentro. Crédito: Shutterstock

Esta receta también se puede hacer a la inversa; es decir, primero se coloca el papel antiadherente sobre la plancha, luego se pincela un poco de aceite, se colocan los rectángulos de hojaldre y por encima se le coloca la manzana cortada en láminas delgadas, una sobre la otra. Se espolvorea con azúcar y canela, y se lleva al horno por 15 minutos. Finalmente, se retira del horno y se espolvorea con azúcar glass.

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