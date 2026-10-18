Arroz de tres leches con calabaza: un postre casero rápido y reconfortante

Desde las recetas tradicionales, en el microondas o el creamy rice estadounidense, el arroz con leche es uno de esos postres reconfortantes para la temporada de otoño. Las especias y un toque de puré de calabaza elevan el nivel de esta preparación de raíces hispanas, que se ha convertido en un clásico en muchos países.

Esta es una versión tradicional mexicana del canal De mi Rancho a Tu Cocina que combina varios tipos de leche, puré de calabaza y arándanos.

¿Hay un tipo de grano para hacer un arroz cremoso?

Por su alta concentración de almidones, en especial amilopectina, el arroz de grano corto o redondo es ideal para esta receta. Se puede usar el arroz bomba, arroz Sénia o arroz redondo común.

Este tipo de arroz, al cocinarlo a fuego lento, desprende el almidón, que es el elemento que le va a dar la consistencia cremosa, ya que los almidones espesan el líquido, dándole esa textura melosa que tanto nos gusta. Además, absorben fantásticamente bien el sabor de la canela, las leches y las especias sin deshacerse.

El arroz Arborio o Carnaroli, usado para el risotto, se puede usar para hacer arroz con leche, ya que son granos ricos en almidón con la particularidad de que mantienen el centro firme combinado con la suavidad externa.

El arroz que nunca se debe usar es el arroz de grano largo, porque contiene más amilosa, lo que hace que los granos queden sueltos, firmes y secos. No liberan suficiente almidón, por lo que el postre quedará con una textura líquida y el grano separado. Tampoco el arroz vaporizado o precocido, ya que pasa por un proceso térmico que sella el almidón dentro del grano, impidiendo que espese la leche.

Receta de arroz con tres leches y calabaza

Arroz con leche supercremoso. Crédito: Shutterstock

Ingredientes

500 g de arroz (bien lavado y escurrido)

(bien lavado y escurrido) 2 litros de leche de vaca (entera)

(entera) 2 latas de leche condensada

2 latas de leche evaporada

1 trozo grande de canela en rama

Calabaza cocida en pedacitos (al gusto)

en pedacitos (al gusto) 1 puñadito de arándanos deshidratados

Agua (la cantidad necesaria para la cocción inicial)

(la cantidad necesaria para la cocción inicial) Azúcar al gusto (opcional, se recomienda ir probando tras agregar las leches)

(opcional, se recomienda ir probando tras agregar las leches) Galletas o pan dulce (para acompañar al servir)

Secretos para un arroz cremoso

Para que el arroz con leche quede cremoso, lo primero que se debe hacer es lavar el arroz sin excederse y dejarlo escurrir. Lleve al fuego una olla con agua y, cuando esté bien caliente, incorpore medio kilo de arroz y un trozo de canela.

Cocine a fuego medio hasta que el agua se seque, para agregar 2 litros de leche de vaca y continúe cocinando hasta que el arroz esté tierno.

El toque especial: calabaza y mezcla de leches

Para hacer una taza de puré de calabaza, lleve un trozo de calabaza al horno hasta que esté suave o hierva la calabaza con suficiente agua y un toque de canela. Cuando esté suave, deje enfriar y luego licúe la calabaza hervida con dos leches evaporadas, una cucharadita de azúcar y agregue la leche condensada.

Agréguelo al arroz, revuelva bien y deje que hierva.

El ingrediente final y presentación

Cuando tenga rato hirviendo, incorpore una taza de arándanos, revuelva y retire del fuego.

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