SingleThread y la alta cocina de EE.UU. brillan en el adelanto de The 50 Best Restaurants 2026

Estados Unidos ingresó a la lista de los mejores restaurantes del mundo con SingleThread en el puesto No. 93 de la lista ampliada del 51 al 100 anunciada por The 50 Best Restaurants 2026, que incluye restaurantes de seis continentes.

El anuncio se hizo como un abreboca de la gala que se llevará a cabo el 4 de noviembre de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. La clasificación de esta lista se llevó a cabo con el voto de un panel de más de 1.100 expertos gastronómicos, especialistas culinarios de todo el mundo y del sector de la restauración.

El evento, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, presentó los mejores restaurantes del No. 51 al No. 100, que incluyen a los más destacados de seis continentes y se ha elaborado a partir de los votos.

Para tener una idea del alcance de esta valoración que hicieron los expertos de The 50 Best Restaurants 2026, se evaluaron restaurantes en 25 territorios y 36 ciudades en seis continentes representados.

Tras esta evaluación de los puestos 51 al 100, se eligieron 17 restaurantes de Asia, 20 de Europa, seis de Norteamérica, tres de Sudamérica, dos de África y dos de Medio Oriente.

Dentro de las grandes novedades, destacan nueve nuevas ciudades diferentes, desde Dubái y Giza hasta São Paulo y Seúl. Además, destaca el restaurante Ling Long, en Shanghai, China continental, en el puesto No. 53.

SingleThread: La joya de Sonoma que brilla en el escenario global

Ubicado en el corazón de Sonoma, SingleThread presenta una propuesta que fusiona una filosofía de inspiración kaiseki con ingredientes de alta pureza provenientes de su propia granja de 9,7 hectáreas, todo de la mano del chef Kyle Connaughton y la jefa de finca Katina Connaughton.

Este restaurante con tres estrellas Michelin ofrece una combinación de factores que lo hacen único, como: ingredientes frescos y productos de temporada cultivados en su propia finca, el uso maestro del donabe (olla de barro tradicional) que resalta los sabores puros de mariscos y vegetales, y una presentación impecable.

¿Cuáles son los mejores restaurantes por regiones?

Europa:

La región con más restaurantes, con 20 en el ranking, entre ellos: The Jane (No. 63) en Amberes, Eliane (No. 86) en Bruselas y The Ledbury en Londres (No. 83). En Bélgica destaca también Willem Hiele (No. 66). Alemania figura con Nobelhart & Schmutzig (No. 76), Coda (No. 82) y Tim Raue (No. 85). Francia está representada por Arpège (No. 67), Septime (No. 81) y Le Doyenné (No. 84). España incluye a Cocina Hermanos Torres (No. 69), Txispa (No. 80) y Aponiente (No. 100). Italia destaca con Uliassi (No. 51), Dinamarca con Koan (No. 57), Suecia con Frantzén (No. 58), Eslovenia con Hiša Franko (No. 60), Reino Unido suma a Kol (No. 70), Portugal a Belcanto (No. 75) y Turquía a Neolokal (No. 94).

Asia:

En el ranking de los mejores, Asia logra 17, de los cuales 5 son nuevas incorporaciones: Ling Long (No. 53, Shanghai), Seroja (No. 64, Singapur), Eatanic Garden (No. 72, Seúl), Baan Tepa (No. 90, Bangkok) y Lamdre (No. 92, Pekín). Japón destaca con 5 restaurantes: La Cime (No. 52), Sazenka (No. 56), Narisawa (No. 59), Florilège (No. 61) y Den (No. 91). Completan la presencia asiática Fu He Hui (No. 62), Chef Tam’s Seasons (No. 73), Le Du (No. 74), Caprice (No. 77), Mosu (No. 78), Burnt Ends (No. 89) y Labyrinth (No. 98).

Medio Oriente:

Entran en la lista de los mejores FZN (No. 88) en Dubái y Khufu’s (No. 97) en Giza (ganador del Resy One To Watch Award 2025 por sus vistas a las pirámides).

Sudamérica:

Debuta Nelita (No. 54) en São Paulo. Le acompañan Evvai (No. 68) en São Paulo y Mil (No. 95) en Cusco.

Norteamérica:

Cuenta con seis restaurantes. México sobresale con Fauna (No. 99), Alcalde (No. 55), Huniik (No. 79), Arca (No. 87) y Rosetta (No. 96). Estados Unidos suma a SingleThread (No. 93).

África:

Ciudad del Cabo resalta con Fyn (No. 65) y Salsify at the Roundhouse (No. 71), escalando ambos 17 puestos.

Sigue leyendo:

.El envase de comida china no es asiático: así nació este clásico estadounidense

.Enoturismo y alta cocina: las paradas obligatorias en Nueva York para 2027

.De Cracovia a Nueva York: la fascinante historia del bagel