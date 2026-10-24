Día de Muertos y Halloween: dos recetas fáciles de postres para compartir en familia

Para las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, los dulces para compartir son un punto central. Sea por el «dulce o truco» o para honrar a los ancestros con sus dulces favoritos, las galletas y los ponquecitos no faltan para estas fechas.

El Día de Muertos se ha convertido en una expresión multicultural en Estados Unidos, impulsada por los cerca de 39 millones de personas de origen mexicano, lo que representa un 11,5% de la población total y más de la mitad de la población hispana.

Se trata de una tradición que conserva su esencia en las ofrendas y el recuerdo de los difuntos, todo preparado con esmero por los integrantes de las familias. La fecha se presta para hacer preparaciones alusivas al Día de Muertos y a Halloween, ya que encajan a la perfección.

El toque de tradición que transforma tus postres

Los postres pueden elevar su nivel utilizando el set de cacerolas de Día de Muertos, creado en colaboración con la artista mexicana Lourdes Villagómez.

Se trata de un set que incluye sartenes y una plancha de hierro fundido con diseños inspirados en la calavera de azúcar, la mariposa y el xoloitzcuintle, elementos vinculados con esta tradición.

Dulces bites para recordar: Recetas fáciles y reconfortantes

Para celebrar el Día de Muertos puedes preparar unos deliciosos cupcakes clásicos de vainilla y unas irresistibles panquecas.

La primera receta es una versión de The Foodies Magazine de unas panquecas con dos ingredientes que le aportan aromas: canela y vainilla, ideales para disfrutar con una bebida reconfortante.

1. Panquecas de canela y vainilla

Ingredientes:

1½ tazas de harina todo uso

1 cucharada de azúcar

2 cucharaditas de canela

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de sal

1 huevo grande

1¼ tazas de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharaditas de mantequilla derretida

Paso a paso:

En un recipiente agrega los ingredientes secos: la harina, el azúcar, la canela, el polvo para hornear y la sal. Mezcla todo muy bien. En otro recipiente, mezcla los ingredientes líquidos: el huevo, la leche, la vainilla y la mantequilla. El próximo paso es unir ambas mezclas hasta que todo quede muy bien integrado. Para lograr unas panquecas doradas, lo primero que debes hacer es calentar la sartén a fuego medio, pincelarla ligeramente con mantequilla y agregar ¼ de taza de masa para cada panqueca. Espera hasta que aparezcan burbujas; esta es la señal para darles vuelta y dorar por el otro lado. Una vez listas, sirve y disfruta con el topping de tu preferencia.

2. Cupcakes clásicos de vainilla en forma de calavera

El set de cacerolas de hierro fundido de Día de Muertos, diseñado en colaboración con la artista mexicana Lourdes Villagómez, destaca por sus grabados de calavera de azúcar y xoloitzcuintle. Crédito: Lodge Cast Iron | Cortesía

Otra receta superfácil de preparar y deliciosa son los cupcakes de vainilla, que se pueden hacer con moldes de calavera muy a tono con la temporada.

El secreto de esta receta está en un bizcocho esponjoso con el toque perfecto de acidez que le aporta el suero de leche (buttermilk), combinado con un glaseado de crema de mantequilla (buttercream) suave y fácil de moldear.

Ingredientes:

Mezcla para cupcakes:

1 taza (120 g) de harina para todo uso

¾ de cucharadita de polvo para hornear

¼ de cucharadita de sal

¼ de taza (57 g) de mantequilla sin sal

½ taza (99 g) de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

¼ de taza (57 g) de suero de leche (buttermilk)

Glaseado de crema de mantequilla (Buttercream):

½ taza (113 g) de mantequilla blanda

2 tazas (½ libra) de azúcar en polvo

1 cucharadita de extracto de vainilla

⅛ de cucharadita de sal

2 cucharaditas de leche (según sea necesario)

Paso a paso:

Como primer paso, precalienta el horno a 350 °F (175 °C). En un recipiente mezcla los ingredientes secos: la harina, el polvo para hornear y la sal. Reserva el azúcar. En otro recipiente agrega la mantequilla y el azúcar y bate durante aproximadamente 5 minutos, hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Luego, incorpora el huevo y el extracto de vainilla. Una vez obtengas una crema sedosa, reduce la velocidad de la batidora y agrega poco a poco la mezcla de ingredientes secos, alternándola con el suero de leche, hasta que todo esté bien integrado. Asegúrate de limpiar los lados del tazón según sea necesario para garantizar que todo quede bien mezclado. Engrasa ligeramente los moldes y llénalos hasta ⅔ de su capacidad con la mezcla. Hornea durante 20–25 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro de un cupcake, este salga limpio. Mientras se hornean los cupcakes, prepara el glaseado: bate la mantequilla ablandada en el tazón y continúa batiendo mientras agregas el azúcar en polvo. Incorpora el extracto de vainilla y la sal. Agrega la leche poco a poco hasta que el glaseado alcance la consistencia deseada. Reserva. Cuando los cupcakes estén listos, retira el molde del horno y deja enfriar los cupcakes durante 5–10 minutos. Desmóldalos cuidadosamente y colócalos sobre una rejilla. Deja que los cupcakes se enfríen por completo antes de decorarlos con el glaseado.

Sigue leyendo:

.Starbucks celebra Halloween con el Black Cat Frappuccino y una galleta Black Night Cookie

.Boo Buckets 2026: la Cajita Feliz de McDonald’s se llena de magia y villanos de Disney este Halloween

.Pringles ofrece $28,080 por Halloween: cómo participar antes del 22 de octubre