Drake celebró su cumpleaños con un show exclusivo de los Backstreet Boys y un premio de $1 millón de dólares

Drake convirtió la celebración de sus 40 años en un evento repleto de lujos, música y regalos de alto valor. El rapero canadiense festejó su cumpleaños en Nueva York con una fiesta privada que tuvo como uno de sus principales atractivos una presentación en vivo de los Backstreet Boys, además de obsequios exclusivos y premios en efectivo cuyo monto más alto alcanzó el millón de dólares.

El intérprete de “Best I Ever Had” cumplió 40 años el sábado 24 de octubre, pero las celebraciones comenzaron la noche anterior con una recepción en Casa Cipriani, un exclusivo establecimiento ubicado en Manhattan. De acuerdo con una fuente que asistió al evento y conversó con la revista PEOPLE, la velada destacó por su despliegue de lujo y atención a los detalles. La fuente describió la celebración como “tan elegante, extravagante y cara”.

Según el testimonio publicado por PEOPLE, Drake sorprendió a los presentes con bolsos de reconocidas casas de moda como Chanel y Hermès, además de premios en efectivo de diferentes cantidades.

Los montos en efectivo comenzaban en $10.000 dólares, mientras que el premio mayor ascendía a $1 millón de dólares. El despliegue de regalos reforzó el carácter exclusivo de la velada, a la que asistieron aproximadamente 400 personas, según otra fuente consultada por la publicación estadounidense.

La música también ocupó un lugar central. Los Backstreet Boys, responsables de éxitos como “I Want It That Way” y “Larger Than Life”, fueron los encargados de ofrecer una presentación especial para el artista y sus invitados. Mientras transcurría la celebración, el rapero también disfrutó de la compañía de los asistentes.

Una segunda fiesta con Travis Scott y Jack Harlow

El sábado 24 de octubre, fecha de su cumpleaños, Drake organizó una segunda celebración en Delilah, otro conocido local de la vida nocturna de Nueva York.

Esta reunión contó con la presencia de distintas figuras del entretenimiento, entre ellas Travis Scott, Landon Barker, Jack Harlow, Alix Earle y Ashtin Earle, de acuerdo con la información compartida por una fuente con PEOPLE.

La música volvió a ser protagonista durante la velada. En esta ocasión, la rapera Sexyy Red interpretó su tema “Get It Sexyy”, aportando un componente musical distinto al espectáculo de los Backstreet Boys de la noche anterior.

Drake suma un nuevo récord en su carrera musical

La celebración de los 40 años del rapero coincidió, además, con un importante reconocimiento para su trayectoria profesional. Según informó Billboard, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) le concedió 30 nuevas certificaciones el viernes 23 de octubre.

Con estas distinciones, Drake se convirtió en el primer artista en superar los 350 millones de unidades certificadas por la organización, una cifra que refleja el alcance comercial de su catálogo musical en Estados Unidos.

Este reconocimiento se suma a otro hito que el músico habría alcanzado durante mayo de 2026, cuando superó el récord de Michael Jackson en cantidad de canciones que llegaron al número uno interpretadas por un artista masculino en solitario, según la información proporcionada para esta nota.

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