Dollar General enfrenta demanda de 20 estados por cobrar más de lo anunciado

La cadena Dollar General enfrenta una demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 20 estados, incluido Nueva Jersey, por presuntamente cobrar en caja precios superiores a los anunciados en estantes y promociones. La acción legal fue presentada este lunes 26 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Tennessee.

La FTC sostiene que estas discrepancias perjudicaron a consumidores que acudían a la cadena para ahorrar en productos básicos. Si compras en Dollar General, revisa tus recibos, ya que el importe cobrado podría ser mayor que el precio anunciado.

Según el expediente, la empresa recibió 29,265 quejas por discrepancias de precios entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026, procedentes de los 48 estados donde opera. Esta cifra corresponde al alcance de las quejas citadas en el caso, no únicamente a los 20 estados que participan en la demanda.

Las quejas se extienden a 48 estados

Según la demanda oficial, las diferencias afectaron etiquetas, folletos, anuncios digitales y promociones. La acusación sostiene que Dollar General conocía el problema, pero no aplicó medidas suficientes para impedir los cobros excesivos.

“Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses”, afirmó Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, según una declaración tomada por Associated Press.

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El documento judicial recoge compras encubiertas realizadas por investigadores de la FTC que muestran cómo las diferencias pueden acumularse en una sola compra:

Cleveland, Ohio, 16 de enero de 2026: ocho artículos cobrados de más y cinco de menos dejaron un sobrecargo neto de $3.25

ocho artículos cobrados de más y cinco de menos dejaron un Springfield, Missouri, 27 de febrero de 2026: cuatro sobrecargos y dos cobros inferiores produjeron una diferencia neta de $4.07

cuatro sobrecargos y dos cobros inferiores produjeron una Baltimore, Maryland, 1 de abril de 2026: cinco productos cobrados por encima del precio anunciado sumaron $3.65 adicionales

Es decir, en esas compras, los investigadores terminaron pagando más de lo que correspondía según los precios anunciados. Los ejemplos documentados describen esas compras específicas.

Dollar General promete corregir diferencias

Dollar General indicó en una declaración publicada por CBS News que ha mejorado sus procesos de precisión de precios y que sus empleados deben corregir las discrepancias cuando sean reportadas.

“Nuestra meta es una precisión del 100% entre los precios del estante y de la caja en cada tienda”, indicó la compañía, en una declaración de este lunes.

La empresa también cuestionó el monto que la FTC había solicitado durante las negociaciones y anunció que defenderá el litigio. La demanda sigue pendiente.

Nueva York exige respetar precios

Nueva Jersey figura entre los demandantes, pero Nueva York no integra esta acción. Sin embargo, la fiscalía neoyorquina anunció un acuerdo separado con Dollar General el 15 de octubre de 2026 para proteger a los compradores locales.

El acuerdo exige respetar el menor precio anunciado, etiquetado o registrado en caja, mejorar los recibos y corregir diferencias detectadas por inspecciones o auditorías dentro de 24 horas.

“Dollar General cobraba habitualmente a los consumidores precios superiores a los anunciados”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

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La investigación revisó más de 900 informes de inspección correspondientes al periodo de 2021 a 2023 y encontró que el 43% registraba tasas de error en los precios superiores al 2%.

La sanción consiste en $1.875 millones en alimentos y artículos personales para Foodlink, no en cheques individuales para quienes compraron en la cadena.

Cómo reclamar un cobro excesivo

Si detectas una diferencia en tu cuenta final, solicita la corrección al personal: la propia Dollar General afirma que sus colaboradores están facultados para resolverla. En Nueva York, puedes pedir que se respete el menor precio conforme al acuerdo estatal.

Conserva el recibo y los documentos de tu compra, como recomienda la fiscalía neoyorquina. Puedes presentar una queja por compras de bienes o servicios en Nueva York o llamar al 800-771-7755.

Si compraste en Nueva Jersey, consulta la División de Asuntos del Consumidor o llama al 973-504-6200; dentro del estado también está disponible el 800-242-5846.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la demanda contra Dollar General

¿Por qué la FTC y 20 estados demandaron a Dollar General?

La FTC y 20 estados alegan que cobró repetidamente más de los precios anunciados y no corrigió adecuadamente el problema pese a conocerlo.

¿Nueva Jersey participa en la demanda?

Sí. Nueva Jersey integra la coalición contra Dollar General. Nueva York tiene un acuerdo estatal separado que obliga a respetar el menor precio.

¿La demanda ya ofrece reembolsos?

No hay una devolución automática establecida en este expediente pendiente. Las autoridades solicitan medidas económicas y judiciales que deberá resolver el tribunal.

¿Puedes reclamar si compras en Nueva York?

Sí. Solicita primero corregir la diferencia y, si necesitas ayuda, presenta una queja ante la fiscalía estatal.

Conclusión

El litigio contra Dollar General por cobrar de más a sus clientes podría imponer nuevas obligaciones y reparaciones económicas, pero dependerán de una resolución judicial. Mientras tanto, si compras en Nueva York, puedes exigir el menor precio bajo el acuerdo estatal: no necesitas esperar al desenlace federal para solicitar una corrección.

Antes de salir de la tienda, compara tu recibo con los precios anunciados y solicita que se corrija cualquier diferencia. Estas pequeñas diferencias pueden terminar impactando, aunque sea con pequeñas cantidades, tu presupuesto mensual.

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