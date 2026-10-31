Valentina Ferrer ya se refiere a J Balvin como su “ex”

Una de las rupturas más sorpresivas del año se vivió el 16 de septiembre, cuando Valentina Ferrer confirmó que se había separado de J Balvin y, aunque ningún artista había comentado nada al respecto a través de ningún medio, la modelo argentina ya lo menciona en sus entrevistas, pero como su “ex”.

Valentina se ha encontrado envuelta en muchos compromisos laborales desde entonces y, aunque ha visitado varios lugares, aparentemente la petición es que no se le consulte sobre el reguetonero colombiano. No obstante, recientemente fue la propia Valentina la que lo mencionó en el portal Buen Día Colombia.

Valentina Ferrer agradece a J Balvin

Como lo viene haciendo en varios países de Latinoamérica, ahora la modelo argentina visitó Colombia de la mano de Vogue, para la Gala del Día de los Muertos llevada a cabo en Bogotá.

“Super feliz de estar en Colombia, veo este país como mi segunda casa y cuando me dijeron que la gala era acá, dije ‘obviamente‘”, resaltó inicialmente Valentina, haciendo énfasis principalmente en que se puede conseguir en el país cafetero.

Aunado a eso, Valentina indicó que seguirá trabajando en sus proyectos durante los dos meses que quedan del presente año. Sin embargo, también quiere comenzar a planificar las navidades con su hijo Río y su familia.

Asimismo, Ferrer ratificó el privilegio de ser mamá y recordó a J Balvin: “Es todo, mi sueño siempre fue ser mamá, así que siempre estoy agradecida de poder ser madre y también de mi ex que me ayudó con eso“.

Si algo ha quedado claro, según lo expuesto por ambos a través de las redes sociales, es que no se guardan rencor y aparentemente mantienen comunicación, principalmente por el pequeño Río.

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