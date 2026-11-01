Con solo 20 años, Kimi Antonelli se convirtió en el tercer italiano en la historia en ser campeón de Fórmula 1

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 de forma matemática tras finalizar en la tercera posición del Gran Premio de Ciudad de México, decimonovena prueba de la temporada.

A falta de cuatro carreras para la conclusión del campeonato, la joven perla de Bolonia aseguró su primera corona en la máxima categoría del automovilismo.

Con apenas 20 años, dos meses y siete días, Antonelli se convierte en el campeón mundial más joven en toda la historia de la F1, pulverizando por más de tres años el registro que ostentaba el alemán Sebastian Vettel desde 2010 (23 años y 134 días).

Asimismo, devuelve a Italia a la cúspide de pilotos 73 años después del segundo y último título de Alberto Ascari en 1953, uniéndose también a Giuseppe Farina (1950) como los únicos tres hombres transalpinos en alcanzar la gloria del Gran Circo.

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue ganada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien firmó su victoria número 74 en la F1 (la tercera del curso y sexta de su historial en México) al dominar la cita por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari) y del propio Antonelli, quien festejó en el podio un título histórico para Mercedes y el deporte de su país.

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