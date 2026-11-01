Retiros de productos en EE.UU.: qué revisar y cómo reclamar un reembolso

Varias alertas de retiro de productos en Estados Unidos advierten sobre riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores. Los avisos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), vigentes este miércoles 28 de octubre de 2026, incluyen pescado ahumado, helado de Lidl y cepillos para parrilla de Walmart.

Algunos productos podrían haberse vendido en Nueva York y Nueva Jersey, por lo que conviene revisar los avisos oficiales si compraste alguno de estos artículos para solicitar un posible reembolso.

Los riesgos varían según el producto. El pescado ahumado podría estar contaminado con la bacteria que causa el botulismo, mientras que el helado está relacionado con una posible contaminación por Listeria. En el caso de los cepillos para parrilla, las cerdas metálicas pueden desprenderse, adherirse a los alimentos y causar lesiones si se ingieren.

No todos los productos de estas marcas están afectados. Antes de cualquier reclamación, comprueba el nombre exacto, el lote, el código de producto y las fechas indicadas en cada alerta. Sigue las instrucciones del fabricante o de la agencia responsable para saber si debes dejar de usar el artículo, desecharlo, devolverlo o solicitar un reembolso. Las opciones disponibles dependen de cada retiro.

Pescado retirado en Nueva York

Haifa Smoked Fish, de Queens, anunció el 27 de octubre de 2026 el retiro de aproximadamente 560 libras de espadines ahumados en frío, identificados como Cold Smoked Sprats. Se distribuyeron en Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania; todos los lotes están incluidos.

La posible contaminación con Clostridium botulinum puede provocar una intoxicación potencialmente mortal. El aviso advierte que no debes consumirlo incluso si no parece o huela como un producto descompuesto.

“No se han reportado enfermedades hasta la fecha”, indicó la empresa en el anuncio. Eso no significa que sea seguro comerlos.

Si los compraste, solicita un reembolso completo en el lugar de compra. Si no puedes identificar el proveedor porque se vendieron sueltos o sin etiqueta, consulta al establecimiento; la FDA recomienda desecharlos si no puedes confirmar su procedencia. Puedes contactar a la empresa al 718-523-8899.

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Helado de Lidl: comprueba el lote

Lidl anunció el 16 de octubre de 2026 el retiro de un lote de Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato with Coffee Sauce & Cookie Pieces por posible contaminación con Listeria monocytogenes. El aviso incluye tiendas de Nueva York y Nueva Jersey.

Revisa la base del recipiente y compara estos datos:

Presentación: 16 onzas líquidas, una pinta

16 onzas líquidas, una pinta Lote: 085261

085261 UPC: 4 0564897 22458

4 0564897 22458 Consumo preferente: 26 de marzo de 2028

El producto se distribuyó entre el 19 de julio y el 15 de octubre de 2026. Puedes desecharlo o devolverlo a Lidl para recibir el reembolso completo: “No se requiere recibo para la devolución”, señaló la cadena, según la traducción del aviso publicado por la FDA.

La fecha de 2028 no lo hace seguro: el retiro prevalece sobre la fecha impresa.

Walmart: cepillos para parrilla con riesgo de ingestión

Walmart retiró aproximadamente 4.48 millones de cepillos Expert Grill, según el aviso del 1 de octubre de 2026. Sus pequeñas cerdas metálicas pueden desprenderse, adherirse a la parrilla o la comida y causar lesiones internas que requieran cirugía.

El retiro incluye estos modelos, identificables en el empaque o una etiqueta: EX5607031616002, EX5607031616003, XG1310700206, XG1136178597003 y XG1410700124. Este último corresponde a un juego de diez utensilios.

Se vendieron entre enero de 2021 y agosto de 2026, por precios entre $1 y $28. Si los adquiriste, deja de usarlos y contacta a Walmart al 800-925-6278 para solicitar reembolso completo o crédito; la empresa indicará si debes devolverlos o desecharlos.

Antes de tirar, revisa las instrucciones

Un retiro no implica que debas vaciar toda la despensa. Debes comparar nombre, lote, modelo, tamaño y fechas; después, sigue las instrucciones específicas de devolución o eliminación.

Si el alimento coincide, no lo pruebes ni lo dones. FoodSafety.gov recomienda no abrirlo y limpiar las superficies que hayan tenido contacto con alimentos retirados por posible contaminación.

Los medicamentos requieren otra precaución. “En algunos casos, suspender tu medicamento puede ser más perjudicial para tu salud que seguir tomando el medicamento retirado”, advierte la FDA. Sigue el aviso y consulta a tu médico o farmacéutico.

Para otros artículos, consulta CPSC; para alimentos, FDA. Si buscas retiros de vehículos, revisa NHTSA mediante el número de identificación del vehículo (VIN); las reparaciones por retiros de seguridad son gratuitas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre retiros de productos vigentes a octubre de 2026

¿Estos productos fueron retirados hoy?

No. Los tres avisos corresponden a distintas fechas de octubre de 2026. Esta guía reúne los artículos y las acciones que debes revisar.

¿Necesitas recibo para recuperar tu dinero?

Depende del aviso. Lidl indica expresamente que no lo exige para este helado; no debes asumir que todos los retiros tienen las mismas condiciones.

¿Puedes consumir un alimento retirado si huele bien?

No. No puedes detectar por el olor, sabor o apariencia todos los microorganismos que causan enfermedades.

¿Qué pasa si ya comiste el pescado?

Busca atención médica inmediata si tienes visión doble, dificultad para hablar, tragar o respirar, o debilidad: el aviso identifica esos síntomas como posibles señales de botulismo.

Conclusión

Antes de desechar empaques y etiquetas, guarda una fotografía del lote o modelo para facilitar la identificación y consulta cómo reclamar el reembolso en caso de un retiro de producto.

No conserves un alimento peligroso solo para documentarlo ni sigas usando un artículo retirado mientras esperas respuesta.

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