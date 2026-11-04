Dónde encontrar terapia psicológica gratuita o económica en Nueva York

La ciudad de Nueva York cuenta con programas públicos, organizaciones y centros de salud comunitarios que ofrecen servicios de terapia psicológica, tanto gratuita como con tarifas ajustadas a los ingresos.

Según destaca el gobierno local, algunas de las alternativas están dirigidas a personas sin seguro médico o que no cuentan con documentos migratorios. No obstante, siempre conviene comunicarse con la sede antes de acudir.

Antes de elegir un servicio, pregunta si acepta nuevos pacientes, si ofrece atención en español y cuánto cuesta cada sesión. Así podrás encontrar una alternativa adecuada sin asumir gastos que no puedes cubrir.

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Terapia psicológica en Nueva York: ¿dónde conseguirla?

NYC Care:

Una de las principales alternativas es NYC Care, un programa de NYC Health + Hospitals dirigido a residentes que no tienen seguro médico o no pueden pagarlo.

Permite acceder a servicios de salud mental y tratamiento por consumo de sustancias en hospitales y centros médicos públicos. Las tarifas se calculan de acuerdo con los ingresos y el tamaño del hogar, y pueden comenzar en cero dólares. No cobra mensualidades ni cuotas de afiliación.

El programa está disponible independientemente del estatus migratorio. Para solicitar información o iniciar la inscripción, puedes llamar al 646-692-2273.

Entre los centros que ofrecen servicios de salud mental se encuentran Gotham Health Belvis, en el Bronx (545 East 142nd Street); Gotham Health Morrisania, también en el Bronx (1225 Gerard Avenue), y Gotham Health Gouverneur, en Manhattan (227 Madison Street). Conviene llamar antes para confirmar disponibilidad y solicitar una cita.

Clínicas comunitarias con atención de bajo costo

Otra opción es Sunset Terrace Family Health Center at NYU Langone, ubicado en 514 49th Street, Brooklyn, NY 11220. El centro ofrece servicios de salud conductual y atención bilingüe. Para consultar sobre citas de salud mental puedes llamar al 718-431-2600.

También existen los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC), que atienden a pacientes con o sin seguro y pueden ofrecer tarifas ajustadas a sus ingresos. Para localizar uno, utiliza el buscador oficial de HRSA y pregunta si dispone de psicoterapia, atención en español y descuentos según tu capacidad de pago.

NYC 988: ayuda gratuita durante una crisis

Si necesitas hablar con alguien por ansiedad, depresión, estrés o una situación emocional difícil, puedes comunicarte con NYC 988. El servicio funciona las 24 horas, todos los días, y ofrece orientación confidencial, intervención en crisis y referencias para encontrar atención continua.

Puedes llamar o enviar un mensaje al 988. Para recibir atención en español por texto, escribe AYUDA. También puedes solicitar asistencia telefónica en más de 200 idiomas.

NAMI-NYC: grupos de apoyo gratuitos

La organización NAMI-NYC ofrece grupos gratuitos, presenciales y virtuales, para personas que atraviesan dificultades de salud mental y sus familiares. No exige demostrar un diagnóstico ni pagar para participar.

Las reuniones presenciales se realizan en su oficina de 307 West 38th Street, octavo piso, Manhattan. Para conocer los horarios y las opciones disponibles, llama o envía un mensaje al 212-684-3264.

Terapia gratuita para adolescentes

Los jóvenes de 13 a 17 años que viven en Nueva York pueden registrarse en NYC Teenspace, un programa gratuito que conecta a los adolescentes con terapeutas licenciados para recibir apoyo virtual.

No exige seguro médico ni depende de los ingresos familiares, pero requiere información de un padre o tutor para otorgar el consentimiento correspondiente.

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