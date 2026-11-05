Murió Alan Jones, legendario piloto australiano y campeón de F1 en 1980

Falleció este jueves a los 80 años, Alan Jones fue el primer piloto en ganar el título mundial al volante de un Williams, en 1980.

We are very saddened to hear of the passing of World Champion Alan Jones.



‘Jonesy’ made his first F1 entrance at the 1975 Spanish Grand Prix with the Hesketh squad before going on to famously claim the title in 1980 alongside Frank Williams at his eponymous team.



A fierce racer? pic.twitter.com/8fxERdcT2T — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

Había llegado cinco años antes a la categoría reina, antes de ser fichado por Frank Williams tras su primera victoria en un Gran Premio, en 1977 en Austria, al volante de un Shadow.

La escudería de quien iba a convertirse en Sir Frank cambió entonces oportunamente de categoría gracias a capital saudita y Jones se encuentra por fin con un coche capaz de ganar, él que también había corrido para Hesketh y Hill-Lola.

En el Gran Premio de Austria de 1977, Jones arrebató la primera plaza al austríaco Niki Lauda, privado del triunfo en su casa.

El australiano logró cuatro victorias a finales de 1979 y otras cuatro al comienzo de la temporada de 1980, con un monoplaza tan competitivo como frágil.

Frente al temible brasileño Nelson Piquet (Brabham), más regular, Alan Jones consigue imponerse en las dos últimas carreras del año, conquistar el título y convertirse en el segundo campeón del mundo australiano de F1 después del incomparable Jack Brabham.

We are deeply saddened by the passing of Alan Jones.



A true Williams legend, Alan formed an extraordinary bond with Frank Williams and Patrick Head and made history by winning our first Drivers’ World Championship in 1980.



He set the standard for Williams champions: a fast,? pic.twitter.com/fUj3aoEfNs — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) November 5, 2026

Contendiente a varios títulos

Piquet se tomaría la revancha la temporada siguiente, en la que ganó el primero de sus tres títulos mundiales (1981, 1983 y 1987), por cuatro puntos de diferencia sobre el australiano.

En el Gran Premio de Alemania de 1981, un duelo memorable enfrenta a Alan Jones con el francés Alain Prost. En el momento en que Prost y su compatriota René Arnoux luchan o negocian un adelantamiento, el aussie desliza hábilmente su monoplaza entre ambos para adelantar a los dos pilotos de una sola vez. Pero termina en la undécima posición.

Al año siguiente, Jones deja la Fórmula 1, con un palmarés de 12 victorias y 24 podios.

En una entrevista en 2012, lamentaría no haber respondido lo bastante rápido a Ferrari, que le proponía un contrato de piloto oficial tras el accidente mortal de Gilles Villeneuve en la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica de 1982.

Un verdadero ícono del automovilismo

Alan Jones regresó dos veces a la F1, en 1983 con un Arrows (abandono en Long Beach) y en 1986 con un Lola de la escudería Haas-Beatrice, antes de probar otras categorías (turismos, GT).

También participó en las 24 Horas de Le Mans con un Porsche, pero no tuvo éxito.

Nacido el 2 de noviembre de 1946, el hijo de Stan Jones, un excelente piloto de la década de 1950 en las antípodas, se había marchado solo a Inglaterra tras la quiebra de su padre.

Debutó en F3 en 1969 pero tuvo que esperar seis años para empezar en F1.

Una vez alejado de los coches, se convirtió en comentarista para las cadenas de televisión australianas que cubrían la F1, primero Channel 9 y luego Network 10.

Muy respetado en su país, siguió siendo un ícono para los espectadores del GP de Australia y el ejemplo a seguir para Daniel Ricciardo, en Renault.

En 70 años de F1 solo ha habido dos australianos campeones del mundo: Sir Jack Brabham, tres veces, y Alan Jones, una.

We are saddened to hear the news that 1980 F1 World Champion Alan Jones has passed away.



A proud Australian and an inspiration to those in his home country and around the world, Alan's mark on the sport will be remembered forever.



Our thoughts are with his family and friends? pic.twitter.com/KAvQ87J7FL — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 5, 2026

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