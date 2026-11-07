Empleo temporal en EE.UU. sube 26% para las fiestas de fin de año pese a 43,994 recortes

Las empresas de Estados Unidos anunciaron 470,400 contrataciones temporales para la temporada de fiestas, hasta el mes de octubre, un aumento del 26% frente al mismo periodo de 2025.

El crecimiento abre oportunidades para personas que buscan ingresos adicionales antes de Navidad, aunque coincide con 43,994 recortes de empleo anunciados durante octubre, según el informe de Challenger, Gray & Christmas publicado el 5 de noviembre de 2026.

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La mayoría de estas vacantes busca atender el aumento de compras, entregas y operaciones durante las fiestas. Por eso, conseguir uno de estos puestos puede representar un ingreso de corto plazo para cubrir los gastos del fin de año, pero no garantiza un empleo de largo plazo.

Amazon y UPS concentran 400,000 contrataciones

Amazon anunció planes para contratar a 300,000 trabajadores estacionales para la temporada de fiestas en Estados Unidos, mientras que UPS prevé incorporar a 100,000 empleados para atender el aumento de envíos.

Amazon informó que sus empleados estacionales reciben un salario promedio de $20 por hora. La remuneración puede variar según el puesto y la ubicación.

UPS destacó, por su parte, que algunas vacantes ofrecen horarios flexibles y posibles oportunidades de contratación permanente. Sin embargo, depende de cada puesto y no está garantizada.

Los recortes de empleo bajaron frente a 2025

Los 43,994 recortes anunciados en octubre representaron una reducción del 71% frente al mismo mes de 2025, cuando las empresas reportaron 153,074.

Entre enero y octubre de 2026, los empleadores anunciaron 617,189 recortes, un descenso del 44% frente al mismo periodo del año anterior.

Andy Challenger, directivo de la firma, describió el panorama como “un entorno de pocos despidos”. El informe también señala que algunas compañías están limitando las contrataciones permanentes mientras recurren a trabajadores temporales para cubrir la demanda estacional.

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Los sectores con más recortes anunciados durante octubre fueron:

Alimentos : 9,677 puestos

: 9,677 puestos Tecnología: 5,576

Servicios : 5,458

: 5,458 Fintech : 4,173

: 4,173 Comercio minorista: 3,692

Nueva York registra más recortes

En Nueva York, las empresas anunciaron 4,671 recortes durante octubre, frente a 1,273 en el mismo mes de 2025. Mientras que en Nueva Jersey, los recortes acumulados entre enero y octubre llegaron a 31,022, una disminución del 52% frente al mismo periodo del año anterior.

Estas cifras corresponden a anuncios empresariales y no necesariamente a despidos ya ejecutados. Tampoco representan el total de vacantes disponibles en cada estado.

Qué revisar antes de aceptar un empleo temporal

Si buscas trabajo para la temporada navideña, consulta las condiciones antes de aceptar una oferta:

Salario: confirma cuánto recibirás por hora y cómo se pagan las horas extra

confirma cuánto recibirás por hora y cómo se pagan las horas extra Duración: pregunta cuándo termina el contrato

pregunta cuándo termina el contrato Horario: revisa los turnos y la disponibilidad requerida

revisa los turnos y la disponibilidad requerida Traslado: calcula cuánto gastarás para llegar al centro de trabajo

calcula cuánto gastarás para llegar al centro de trabajo Beneficios: verifica si el puesto incluye prestaciones y cuáles son los requisitos

Puedes consultar las vacantes en los portales oficiales de Amazon y UPS.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos temporales para fin de año 2026

¿Cuántos empleos temporales se anunciaron para las fiestas?

Las empresas reportaron 470,400 contrataciones estacionales entre enero y octubre de 2026, un aumento del 26% frente al mismo periodo de 2025.

¿Qué empresas contratarán más trabajadores?

Amazon anunció 300,000 puestos temporales y UPS otros 100,000 para la temporada festiva.

¿Cuánto paga Amazon por hora?

La compañía informó un salario promedio de $20 por hora para sus trabajadores estacionales.

¿Los empleos temporales pueden convertirse en permanentes?

Algunas empresas ofrecen esa posibilidad, pero no está garantizada. Revisa las condiciones de cada vacante.

¿Dónde puedes buscar trabajo para Navidad?

Consulta los portales de empleo de Amazon y UPS, además de las páginas de contratación de tiendas y empresas de distribución.

Conclusión

El aumento de las contrataciones temporales ofrece una oportunidad para obtener ingresos adicionales antes de terminar el año. Sin embargo, la concentración de vacantes en grandes compañías y la duración limitada de muchos contratos hacen necesario comparar las condiciones, para que sepas si te conviene postular.

Para quienes buscan estabilidad, el siguiente paso será comprobar si las empresas convierten parte de esos puestos estacionales en empleos permanentes.

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