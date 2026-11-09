NYC no quiere más muertes por frío: asigna $25 millones a su plan invernal

Tras un invierno en el que las autoridades reportaron 19 personas encontradas muertas al aire libre durante una prolongada ola de frío y otras siete fallecidas por hipotermia dentro de viviendas, además de denuncias comunitarias sobre la lentitud en la remoción de la nieve, la Ciudad de Nueva York con base a las lecciones aprendidas, anunció una inversión adicional de $25 millones y nuevas herramientas para enfrentar la próxima temporada.

Este refuerzo llega ante pronósticos de un invierno más húmedo, con riesgo de tormentas capaces de provocar fuertes nevadas, hielo y condiciones peligrosas para los neoyorquinos.

El plan presentado este lunes por el alcalde Zohran Mamdani ampliará la asistencia a personas sin hogar, sumará espacios para resguardarse de las bajas temperaturas y reforzará la limpieza de calles, cruces peatonales y paradas de autobús.

“Hemos pasado el último año preparándonos para cualquier desafío que nos presente el invierno. Hemos capacitado a nuestros trabajadores, preparado nuestros equipos y fortalecido nuestros protocolos, porque mantener seguros a los neoyorquinos no puede comenzar cuando llega la primera tormenta”, afirmó el mandatario municipal.

Las proyecciones meteorológicas apuntan que bajo la influencia de un fuerte fenómeno de El Niño, las autoridades federales anticipan una temporada, en promedio, más cálida y húmeda. Sin embargo, ese escenario no descarta episodios de frío extremo ni tormentas con nieve abundante. La trayectoria de cada sistema y las temperaturas durante su paso determinarán sus efectos. www.noaa.gov

“Este invierno estamos haciendo las cosas de manera diferente: estamos ampliando el Código Azul para llegar a más neoyorquinos que necesitan ayuda, equipando a los trabajadores de Sanidad para retirar la nieve y el hielo más rápido y agotando todos los recursos para proteger a nuestros vecinos del frío”, aseguró Mamdani.

Más asistencia

La inversión de $25 millones financiará una expansión del Código Azul, el sistema municipal de protección para personas expuestas a las bajas temperaturas, asimismo se confirmó que estos recursos aumentarán según la intensidad y duración del frío, las nevadas y la acumulación de hielo.

Asimismo se anunció que más de 300 trabajadores adicionales recorrerán rutas a pie y en vehículos en los cinco condados, cubriendo el 75% de los lugares donde se conoce que permanecen personas sin hogar.

Según la Ciudad, los equipos deberán acercarse a cada persona que encuentren, sin limitarse a listas previamente establecidas.

En paralelo, la Corporación de Hospitales Públicos (NYC Health + Hospitals) desplegará hasta 55 unidades móviles WARM para ofrecer asistencia médica y transporte a lugares seguros. Cada equipo incluirá una enfermera registrada o un profesional de enfermería de práctica avanzada.

Al menos tres hospitales públicos funcionarán como centros para resguardarse del frío, y los 11 hospitales del sistema estarán disponibles durante las condiciones más severas.

Bajo la consigna que la Gran Manzana está lista para esta temporada invernal, las autoridades municipales remarcaron que analizaron las mejores prácticas para enfrentar escenarios de clima extremo. Foto: Cortesía Michael Appleton – Mayoral Office)

En el nivel máximo de respuesta, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar activará ocho centros de atención sin cita previa, cuatro nuevos centros de calentamiento y 20 autobuses acondicionados para ofrecer refugio temporal.

La Ciudad también incorporará más de 600 habitaciones individuales y dobles, que crearán capacidad para 800 camas, como parte de las opciones de alojamiento con menos barreras de acceso.

En este sentido, la comisionada del Departamento de Manejo de Emergencias (NYCEM), Christina Farrell, indicó que los preparativos incorporan las lecciones de las temperaturas extremas y las tormentas registradas a comienzos de este año.

“Durante todo 2026 hemos trabajado estrechamente con nuestras agencias asociadas, organizaciones sin fines de lucro, funcionarios electos y otros actores para actualizar nuestros planes invernales e incorporar todo lo que aprendimos durante las temperaturas extremadamente frías y las tormentas de nieve que experimentó Nueva York a principios de este año”, señaló.

La asistencia también llegará a residentes vulnerables dentro de sus viviendas, para ello las agencias municipales realizarán contactos de seguimiento mediante redes que atienden aproximadamente a 12,000 personas, para comprobar que dispongan de calefacción, suministros esenciales y acceso a ayuda.

Durante todo 2026 hemos trabajado estrechamente con nuestras agencias asociadas, organizaciones sin fines de lucro, funcionarios electos y otros actores para actualizar nuestros planes invernales e incorporar todo lo que aprendimos durante las temperaturas extremadamente frías y las tormentas de nieve que experimentó Nueva York a principios de este año”, Christina Farrell – Comisionada del Departamento de Emergencias de NYC

Más equipos para despejar la ciudad

Además se confirmó que el Departamento de Saneamiento (DSNY) tendrá disponibles más de 2,200 vehículos que pueden convertirse en quitanieves, más de 700 esparcidores de sal y 7,000 trabajadores uniformados capacitados para las operaciones invernales.

Entre las novedades figuran 120 máquinas sopladoras de nieve para despejar paradas de autobús y cruces peatonales, además de nuevas cuchillas compuestas instaladas en 678 equipos para mejorar la limpieza y reducir daños en las vías.

La agencia incorporó la infraestructura peatonal a sus mapas internos de rutas y estableció nuevos protocolos para posicionar equipos de contratistas antes de las nevadas. En Staten Island añadió ocho rutas en zonas de pendientes y calles estrechas.

De igual forma, DSNY también aseguró una reserva de 500 millones de libras de sal y cuenta con más de 3,000 personas inscritas en el programa de trabajadores de emergencia para retirar nieve.

Entretanto, el Departamento de Transporte adquirió $2 millones en equipos pequeños de limpieza y las escuelas públicas sumaron 650 sopladoras de nieve y 10 vehículos todoterreno con palas, mientras que Parques preparará cerca de 400 vehículos para atender más de 2,000 millas de senderos.

“El clima invernal puede ser peligroso para todos, pero particularmente para las poblaciones vulnerables. Alentamos a los neoyorquinos a revisar y actualizar sus planes de seguridad de calefacción y de emergencia para el invierno”, advirtió Farrell.

NYCHA refuerza la calefacción

Los preparativos también incluyen las viviendas públicas. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) informó que realizó mantenimiento preventivo, inspecciones y reparaciones en toda su infraestructura de calefacción: 965 calderas, 1,472 sistemas de agua caliente y 1,507 sistemas de distribución de calor.

Desde el invierno pasado, esta agencia ha invertido más de $121 millones en modernizar la infraestructura de calefacción de cuatro complejos. Otros proyectos, valorados en $728 millones y distribuidos en 20 desarrollos, están próximos a concluir este invierno, según el boletín municipal.

Además, NYCHA destinó este año más de $9,7 millones a reparaciones y reemplazos de equipos, y comprometió otros $6,4 millones para proyectos de calefacción y agua caliente.

Para responder a emergencias, NYCHA cuenta con 22 calderas móviles conectadas actualmente a sus complejos y otras cuatro disponibles para desplegarse si fuera necesario.

Recomendaciones básicas:

Reciba las alertas: inscríbase en Notify NYC y revise los avisos antes de salir.

inscríbase en Notify NYC y revise los avisos antes de salir. Ayude a quienes estén expuestos al frío: llame al 311 para solicitar asistencia para una persona en la calle. Ante una emergencia médica, marque 911 .

llame al para solicitar asistencia para una persona en la calle. Ante una emergencia médica, marque . Mantenga contacto con personas vulnerables: compruebe que adultos mayores, personas con discapacidad y familias con bebés tengan calefacción y suministros.

compruebe que adultos mayores, personas con discapacidad y familias con bebés tengan calefacción y suministros. Reporte problemas de calefacción: avise al propietario o administrador y, si no se resuelven, llame al 311 .

avise al propietario o administrador y, si no se resuelven, llame al . Use calefactores de forma segura: conéctelos directamente a la pared, sepárelos al menos tres pies de materiales combustibles y apáguelos antes de dormir.

conéctelos directamente a la pared, sepárelos al menos tres pies de materiales combustibles y apáguelos antes de dormir. Prevenga incendios e intoxicaciones: nunca caliente la vivienda con el horno, la estufa de cocina o una parrilla. Revise los detectores de humo y monóxido de carbono.

nunca caliente la vivienda con el horno, la estufa de cocina o una parrilla. Revise los detectores de humo y monóxido de carbono. Abríguese y evite caídas: use varias capas de ropa, guantes, gorro y calzado con buena tracción. Cambie las prendas mojadas.

use varias capas de ropa, guantes, gorro y calzado con buena tracción. Cambie las prendas mojadas. Reconozca la hipotermia: confusión, somnolencia y dificultad para hablar requieren atención inmediata.

confusión, somnolencia y dificultad para hablar requieren atención inmediata. Evite esfuerzos excesivos: haga pausas al retirar nieve y reduzca los desplazamientos durante las tormentas.

Para más información visite: www.nyc.gov