Se hizo pasar por héroe de guerra y robó más de $81 mil a una Legión Americana de Long Island

Un hombre de 58 años de Hampton Bays, en Long Island, enfrenta graves cargos después de que una investigación policial descubriera que durante años construyó una identidad militar falsa para ingresar a organizaciones de veteranos, conseguir beneficios y apropiarse de dinero destinado a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

David Agtsteribbe fue arrestado el lunes por la Policía de Southampton, acusado de presentar documentos militares falsificados y sustraer $81,798.31 dólares de la Legión Americana de Hampton Bays, donde se desempeñaba como oficial financiero. Según la Fiscalía del condado de Suffolk, el presunto fraude se extendió durante varios años y permitió al acusado mantener una reputación pública como veterano de guerra.

El caso fue presentado en la víspera del Día de los Veteranos, una fecha especialmente significativa en EE.UU., cuando el país reconoce a quienes integraron sus fuerzas militares.

Una identidad militar inventada durante años

Según lo publicado por ABC 7, la investigación reveló que Agtsteribbe habría fabricado prácticamente todo su historial castrense. Desde 2016, se presentaba ante distintas organizaciones como un militar condecorado, con más de 3 décadas de servicio y experiencia en operaciones especiales.

Entre sus afirmaciones figuraba haber recibido 2 medallas Purple Heart, una distinción que se concede a los integrantes de las Fuerzas Armadas heridos o muertos como consecuencia de acciones enemigas.

También aseguraba haber participado en operaciones del Combat Applications Group en Panamá y haber protegido a un senador estadounidense durante un despliegue en Irak.

Sin embargo, de acuerdo con los fiscales, su verdadera trayectoria militar era muy diferente. Agtsteribbe fue expulsado del Ejército después de enfrentar un consejo de guerra y recibir una condena disciplinaria. Nunca completó los 30 años de servicio que decía haber cumplido.

Uno de los episodios más llamativos de la investigación tiene que ver con otra de sus supuestas experiencias: afirmaba haber sido prisionero de guerra. No obstante, durante el período en que aseguraba permanecer cautivo del enemigo, en realidad cumplía una condena por hurto mayor en una prisión del norte del estado de Nueva York.

¿Cómo consiguió ingresar a la Legión Americana?

Para sostener su personaje, el hombre habría presentado documentación militar falsa que le permitió acercarse a diferentes organizaciones de veteranos, participar en ceremonias de reconocimiento y realizar apariciones en medios de comunicación.

La fiscalía también sostiene que utilizó esa identidad para impulsar sus negocios y conseguir documentos oficiales que no le correspondían.

Entre los materiales falsificados identificados figuran una identificación gubernamental de veterano, permisos oficiales y placas de matrícula que exhibían la insignia del Purple Heart.

Además, habría recurrido a documentación fraudulenta para evitar el pago de permisos municipales de estacionamiento en playas públicas, cuyo valor era de apenas $50, y conseguir una autorización de estacionamiento para personas con discapacidad, según informó el medio local 27East.

El engaño tuvo consecuencias económicas mucho mayores para la organización que lo recibió. Agtsteribbe ocupó el cargo de oficial financiero de la Legión Americana de Hampton Bays desde 2021, una responsabilidad que le permitió acceder a los recursos de la entidad.

De acuerdo con la acusación, entre septiembre de 2022 y agosto de 2026 transfirió dinero de la organización a sus propias cuentas bancarias.

Los registros presentados ante el tribunal indican que los fondos terminaron financiando consumos personales: compras en Amazon, facturas de electricidad y cable de su vivienda, viajes, ropa, servicios de streaming y una membresía empresarial privada, entre otros gastos cotidianos.

El fiscal de Suffolk: “Todo es falso”

El fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, presentó los resultados de la investigación durante una conferencia de prensa y exhibió parte de la documentación que, según las autoridades, utilizó el acusado para construir su falsa identidad.

“Todo es falso. Falso, falso, falso, falso, falso”, afirmó Tierney al referirse a las credenciales y condecoraciones atribuidas a Agtsteribbe, según recogió News 12 Long Island.

El funcionario también cuestionó cómo el acusado logró ingresar a una organización cuya finalidad es apoyar y reconocer a los veteranos.

“Nuestra investigación reveló que el acusado nunca debió haber podido unirse a la Legión Americana, pero pudo hacerlo únicamente al presentarse falsamente como un veterano de combate condecorado con más de tres décadas de servicio que nunca ocurrió. No solo robó a los veteranos, sino que también fingió ser uno de ellos”, sostuvo.

Tierney añadió que los recursos destinados a quienes sirvieron al país no pueden convertirse en instrumentos para beneficiar a personas que cometen fraudes.

¿Qué cargos enfrenta y cuál podría ser su condena?

Durante una audiencia celebrada el martes en el Tribunal de Justicia de Southampton, un fiscal auxiliar comunicó a la jueza Karen Sartain que Agtsteribbe había reconocido haber mentido sobre su historial militar para ingresar a la Legión Americana y otras organizaciones, además de sustraer dinero de la entidad, según 27East.

Sin embargo, su defensa, representada por la Legal Aid Society, presentó una negativa general a todos los cargos.

El hombre enfrenta acusaciones de hurto mayor en segundo grado, posesión de instrumento falsificado en segundo grado, dos cargos por presentar instrumentos falsos ante organismos públicos en primer grado y tres cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado.

La jueza ordenó que permaneciera detenido sin posibilidad de fianza en efectivo. Si resulta condenado por el cargo más grave, podría enfrentar una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

Agtsteribbe compareció esposado y, más allá de confirmar que comprendía las instrucciones judiciales, no realizó declaraciones. Su próxima comparecencia quedó programada para el 13 de noviembre de 2026.

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