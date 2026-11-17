La matrícula de las escuelas públicas de Nueva York volvió a disminuir este otoño y encendió nuevas alertas sobre el futuro del sistema educativo más grande del país. La ciudad contabilizó 863,100 estudiantes inscritos en sus programas escolares, incluidos los niveles de educación infantil 2-K, 3-K y 4-K, una cifra que representa una caída del 2.6% respecto al año anterior.

Los datos preliminares fueron publicados este lunes por la administración del alcalde Zohran Mamdani y confirman una tendencia que se ha prolongado durante más de una década. En ese periodo, el sistema educativo neoyorquino ha perdido aproximadamente 200,000 alumnos, una transformación que tiene consecuencias directas sobre la distribución de recursos, el funcionamiento de los planteles y las oportunidades educativas de miles de familias.

La disminución también vuelve a colocar sobre la mesa una discusión especialmente sensible para las comunidades: qué hacer con las escuelas que tienen cada vez menos estudiantes y enfrentan dificultades para mantener sus operaciones.

Menos estudiantes y mayor presión sobre los presupuestos escolares

La reducción de alumnos no es un fenómeno nuevo en Nueva York. Durante la última década, la matrícula ha seguido una trayectoria descendente, con una excepción notable en 2023, cuando el sistema recibió un incremento de estudiantes migrantes.

Entre los factores que explican esta situación, especialistas señalan la disminución de los nacimientos y la salida de familias con hijos hacia otras ciudades o regiones del país. A esto se suma la desaceleración de la inmigración, un elemento que también influye en la composición demográfica de los barrios neoyorquinos.

El problema tampoco es exclusivo de Nueva York. Distritos escolares de distintas partes de Estados Unidos enfrentan dificultades similares debido a la reducción de sus poblaciones estudiantiles, una situación que obliga a replantear presupuestos, infraestructura y estrategias educativas.

Sin embargo, las consecuencias en la Gran Manzana tienen características particulares. La distribución de los estudiantes es desigual y mientras algunos planteles necesitan ampliar sus instalaciones, otros tienen salones vacíos y dificultades para justificar sus gastos operativos.

Ana Champeny, vicepresidenta de investigación de Citizens Budget Commission, advirtió que la tendencia está generando escuelas demasiado pequeñas para funcionar de manera eficiente, edificios subutilizados y desigualdades en la asignación de recursos.

Brooklyn, El Bronx y Washington Heights, entre las zonas más afectadas

La caída de la matrícula tampoco se distribuye de manera uniforme entre los 5 condados de Nueva York. De acuerdo con un informe publicado el mes pasado por la Contraloría municipal, algunas de las reducciones más pronunciadas se concentran en sectores de Brooklyn central, El Bronx y Washington Heights, en Manhattan.

El panorama es complejo porque la disminución de estudiantes puede ocurrir, incluso, en vecindarios cercanos a otros donde las escuelas mantienen una alta demanda.

En determinadas zonas de Manhattan y Brooklyn, algunos planteles populares estudian ampliaciones para recibir a más alumnos, mientras que otros, ubicados a poca distancia, enfrentan una reducción constante de sus inscripciones.

El canciller escolar Kamar Samuels ha identificado esta situación como uno de los principales desafíos del sistema educativo. Según sus estimaciones, alrededor de 30,000 estudiantes asisten actualmente a escuelas pequeñas o con una matrícula inferior a su capacidad.

El tamaño de estos planteles representa un problema financiero y académico. Aunque tengan pocos alumnos, necesitan mantener una estructura mínima de administración, docentes y personal operativo. Eso significa que sus costos no disminuyen necesariamente al mismo ritmo que la cantidad de estudiantes.

Además, las escuelas con menos recursos pueden tener dificultades para ofrecer programas de arte, cursos avanzados y actividades extracurriculares, servicios que enriquecen la formación de los alumnos y amplían sus oportunidades.

Mamdani enfrenta el debate sobre cierres y fusiones de escuelas

La reducción de estudiantes ha reactivado las propuestas de fusionar o cerrar planteles, medidas que históricamente han provocado fuertes desacuerdos entre las autoridades, las familias y las comunidades escolares.

Durante el verano, Samuels organizó grupos de trabajo en 5 distritos para buscar soluciones con participación comunitaria. Las conversaciones se enfocaron en 3 asuntos relacionados: la disminución de la matrícula, el tamaño de las clases y la segregación escolar.

El funcionario también manifestó su intención de extender este mecanismo de consulta a otros sectores de la ciudad.

Por su parte, Champeny considera que Nueva York debería revisar la política conocida como hold harmless, mediante la cual las escuelas reciben financiamiento basado en niveles de matrícula anteriores, una práctica que se ha mantenido durante buena parte del periodo posterior a la pandemia de Covid-19.

La especialista sostiene que mantener presupuestos vinculados a cifras pasadas puede prolongar las desigualdades y dificultar que los recursos lleguen a los planteles que realmente los necesitan. También considera que las fusiones y los cierres deben formar parte de las alternativas que evalúe la ciudad.

No obstante, reducir el financiamiento o cerrar una escuela suele convertirse en un conflicto político. Para muchas familias, los planteles representan mucho más que edificios educativos: son espacios de convivencia, identidad comunitaria y estabilidad para los vecindarios.

La crisis de asequibilidad también influye en la matrícula

La administración de Mamdani vinculó los nuevos datos con el encarecimiento del costo de vida y las dificultades que enfrentan las familias para permanecer en Nueva York.

Penelope Birnbaum, portavoz de la Alcaldía, señaló que las cifras reflejan las consecuencias de una crisis de asequibilidad que se manifiesta en la disminución de los nacimientos, la desaceleración migratoria y la salida de residentes.

La funcionaria también destacó las inversiones municipales en programas gratuitos de cuidado infantil, incluida la expansión de 2-K, iniciativa que comenzó este otoño.

“Hemos dado pasos importantes para construir una ciudad asequible y habitable, incluido el lanzamiento de 2-K este otoño, pero estos datos demuestran que no podemos detenernos ni reducir el ritmo”, expresó Birnbaum.

Por ahora, la administración municipal no aclaró si la reducción de estudiantes provocará recortes presupuestarios durante este año escolar.

La discusión apenas comienza. Nueva York deberá encontrar un equilibrio entre mantener escuelas financieramente sostenibles, garantizar oportunidades educativas y escuchar a las comunidades que podrían verse afectadas por una reorganización del sistema. Detrás de cada cifra, hay familias que deciden dónde vivir, niños que necesitan acceso a una educación de calidad y vecindarios cuyo futuro también depende de sus escuelas.

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