Empresas tecnológicas como Amazon, Google, Meta y Microsoft están formando trabajadores para instalar y mantener centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. Algunos puestos pueden alcanzar salarios anuales de $100,000, mientras que los programas de capacitación duran desde dos días hasta 15 semanas y no siempre requieren un título universitario.

La expansión de esta infraestructura está generando oportunidades para personas con experiencia en electricidad, construcción, instalación de cables y otros oficios técnicos. Sin embargo, no todos los empleos ofrecen ingresos de seis cifras desde el inicio y muchas vacantes se encuentran en zonas alejadas de las grandes ciudades.

¿Por qué las empresas necesitan tantos trabajadores?

El crecimiento de la inteligencia artificial exige construir centros de datos equipados con servidores, cableado de fibra óptica, sistemas eléctricos y tecnología de enfriamiento. Sin embargo, las compañías tecnológicas enfrentan dificultades para encontrar suficientes trabajadores especializados.

De acuerdo con PwC, Estados Unidos enfrenta una escasez de hasta 1 millón de ingenieros para cumplir las proyecciones de construcción de centros de datos. Un complejo de 250,000 pies cuadrados puede requerir aproximadamente 1,500 trabajadores especializados, de acuerdo con PwC.

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Sin embargo, la falta de personal también amenaza con retrasar proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo de la IA.

¿Qué empleos ofrecen salarios más altos?

No todos los puestos en centros de datos pagan $100,000 anuales. Sin embargo, algunos trabajos técnicos pueden acercarse a esa cantidad cuando incluyen horas extra.

Roger Wehner, vicepresidente de desarrollo económico de Amazon, explicó a CNN que los trabajadores de nivel inicial pueden ganar hasta $32 por hora, además de oportunidades de horas extra. Con una jornada de 40 horas semanales, ese salario equivale a unos $66,560 anuales, antes de cualquier pago adicional.

“Traemos conocimientos técnicos a la mesa; las personas consiguen mejores empleos”, sostuvo Wehner.

Entre las áreas con oportunidades laborales destacan:

Fibra óptica: instalación, conexión y mantenimiento de cables que permiten transmitir grandes cantidades de información

instalación, conexión y mantenimiento de cables que permiten transmitir grandes cantidades de información Electricidad: instalación y revisión de sistemas que mantienen operativos los servidores

instalación y revisión de sistemas que mantienen operativos los servidores Operación de servidores: supervisión y mantenimiento de los equipos informáticos

supervisión y mantenimiento de los equipos informáticos Sistemas de enfriamiento: instalación y mantenimiento de tecnología para controlar la temperatura de los centros de datos

Capacitación gratuita sin necesidad de universidad

Amazon, Google, Meta y Microsoft participan en programas de formación para preparar trabajadores en electricidad, cableado, fibra óptica y operación de servidores.

Algunas capacitaciones son gratuitas y tienen una duración considerablemente menor que una carrera universitaria o una formación técnica tradicional.

Estas son algunas de las opciones mencionadas en el reportaje de CNN:

Amazon I2PA: programa de cuatro semanas, gratuito, con pago durante el entrenamiento y colocación laboral para graduados con mejores resultados

programa de cuatro semanas, gratuito, con pago durante el entrenamiento y colocación laboral para graduados con mejores resultados Entrenamiento de fibra óptica de Amazon: capacitación de dos días, sin costo, con posibilidades de colocación para quienes obtienen resultados sobresalientes

capacitación de dos días, sin costo, con posibilidades de colocación para quienes obtienen resultados sobresalientes Per Scholas: formación intensiva de 15 semanas, gratuita, con asesoría financiera y préstamos sin intereses de hasta $3,000

formación intensiva de 15 semanas, gratuita, con asesoría financiera y préstamos sin intereses de hasta $3,000 Meta America’s Workforce Academy: programa de cuatro semanas, gratuito, con pago durante la capacitación y empleo garantizado al graduarse

La rapidez de estos cursos permite adquirir conocimientos específicos para comenzar a trabajar en el sector.

¿Qué debes revisar antes de inscribirte?

Una capacitación gratuita puede representar una oportunidad laboral, pero conviene comprobar sus condiciones antes de comprometer tiempo y recursos.

Estos son algunos aspectos que debes investigar:

Pago durante el curso: confirma si recibirás ingresos mientras completas la capacitación

confirma si recibirás ingresos mientras completas la capacitación Colocación laboral: pregunta si existe una garantía de empleo o solamente asesoría para buscar vacantes

pregunta si existe una garantía de empleo o solamente asesoría para buscar vacantes Ubicación: verifica dónde están los centros de datos y cuánto costaría trasladarte

verifica dónde están los centros de datos y cuánto costaría trasladarte Horarios: algunas posiciones requieren turnos nocturnos, disponibilidad extendida o trabajo físico

algunas posiciones requieren turnos nocturnos, disponibilidad extendida o trabajo físico Beneficios: revisa si el puesto ofrece seguro médico, vacaciones y oportunidades de crecimiento

Muchos centros de datos se construyen en áreas rurales o alejadas de las grandes ciudades. La falta de vivienda y transporte puede convertirse en un obstáculo para quienes necesitan mudarse.

Los cursos rápidos no garantizan salarios de seis cifras

Los programas intensivos permiten adquirir conocimientos básicos, pero no preparan automáticamente para cualquier situación laboral.

Joel Thames, responsable del grupo de seguridad y fuerza laboral de Associated Builders and Contractors, comparó estos cursos con un entrenamiento militar básico. La capacitación proporciona fundamentos antes de que los trabajadores lleguen al sitio de trabajo, pero el aprendizaje continúa durante el empleo.

Por eso, conviene desconfiar de las ofertas que prometen ingresos elevados sin explicar las funciones, los requisitos y las condiciones de contratación.

Una oportunidad para trabajadores hispanos en EE.UU.

La expansión de los centros de datos puede abrir oportunidades para trabajadores hispanos con experiencia en construcción, electricidad, soldadura, plomería e instalación de cables.

También puede representar una alternativa para quienes buscan cambiar de sector y están dispuestos a adquirir conocimientos técnicos.

Robert Burgess, quien trabajaba en construcción en Mississippi, encontró el programa I2PA de Amazon mientras buscaba capacitación en fibra óptica. Después de completar su formación, llegó a convertirse en superintendente asistente en un sitio de construcción de centros de datos.

Su experiencia muestra que existen caminos para ingresar a esta industria sin comenzar necesariamente con un título universitario.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los empleos en centros de datos

¿Se pueden ganar $100,000 al año en un centro de datos?

Sí, en algunos puestos técnicos y especialmente con horas extra. Amazon indicó que los trabajadores de nivel inicial pueden ganar hasta $32 por hora, además de horas extra sustanciales.

¿Necesito un título universitario?

No necesariamente. Algunas empresas ofrecen programas de capacitación para puestos específicos sin exigir una carrera universitaria.

¿Cuánto duran los cursos?

Las opciones mencionadas van desde dos días para entrenamiento en fibra óptica hasta 15 semanas en programas especializados.

¿Las capacitaciones son gratuitas?

Varias opciones no tienen costo y algunas ofrecen pagos durante el entrenamiento.

¿Dónde están estos empleos?

Se concentran en las zonas donde se construyen y operan centros de datos, incluidas áreas rurales y alejadas de las principales ciudades.

¿La capacitación garantiza un empleo?

Depende del programa. Algunos ofrecen colocación laboral o garantías sujetas a sus condiciones; otros solamente brindan preparación y asesoría.

Conclusión

La expansión de la inteligencia artificial está creando una demanda creciente de trabajadores capaces de construir y mantener sus centros de datos.

Para quienes buscan mejorar sus ingresos sin cursar una carrera universitaria, estas capacitaciones pueden representar una oportunidad, siempre que revisen los salarios reales, las condiciones de contratación y la ubicación de las vacantes antes de inscribirse.

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