Kalshi ofrece $135,000 por jugar GTA VI y transmitirlo en vivo

Kalshi, una empresa de mercados de predicción, ofrece un contrato remoto para jugar Grand Theft Auto VI (GTA VI) y transmitir la experiencia en vivo a partir de su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026. El proyecto ofrece un pago de hasta $135,000, pero exige al menos diez años de experiencia en videojuegos, tres años como streamer y contar con un canal y equipo propios.

La oferta no es para cualquier aficionado. La persona seleccionada deberá combinar habilidades de juego, creación de contenido y análisis de datos para estudiar la economía virtual del nuevo título.

¿Cuánto paga Kalshi por jugar GTA VI?

La empresa ofrece una tarifa fija de entre $100,000 y $120,000 por el proyecto, además de un incentivo de $15,000 al completarlo. El pago total puede alcanzar los $135,000, según la convocatoria publicada en su portal de empleos.

Kalshi describe la oportunidad como un trabajo real y busca a alguien que ya tenga experiencia creando contenido sobre videojuegos.

El contrato es remoto y está disponible en Estados Unidos. La convocatoria puede consultarse en el portal de empleos de Andreessen Horowitz (a16z).

¿Qué tendrá que hacer la persona contratada?

El trabajo comenzará a la medianoche del jueves 19 de noviembre de 2026 para el lanzamiento de GTA VI.

La persona seleccionada deberá transmitir su partida en Twitch o YouTube, con la cámara encendida, hasta completar la historia principal. Kalshi aclara que no será necesario jugar sin dormir: el participante podrá avanzar a su propio ritmo y tomar descansos.

Sin embargo, la actividad va más allá de transmitir videojuegos. Entre las principales tareas están:

Analizar la economía ficticia de Leonida, el escenario de GTA VI

Identificar las estrategias más rentables para conseguir dinero dentro del juego

Elaborar hojas de cálculo para documentar los resultados

Preparar informes semanales sobre la economía virtual

Analizar el impacto del lanzamiento en la productividad y los hábitos de consumo

La empresa también quiere investigar fenómenos relacionados con el estreno, como las ausencias laborales y el posible aumento de pedidos de comida a domicilio durante los primeros días.

En otras palabras, Kalshi busca convertir la experiencia de juego en una investigación sobre un comportamiento económico más amplio de los gamers.

Los requisitos para conseguir el contrato

La convocatoria establece condiciones específicas para limitar las solicitudes a jugadores y creadores de contenido con experiencia.

Los interesados deben cumplir con lo siguiente:

Tener al menos 18 años

Contar con 10 años o más de experiencia en videojuegos

Acreditar al menos tres años de experiencia transmitiendo

Tener un canal propio en Twitch o YouTube

Disponer de equipo propio para jugar y transmitir, conexión a internet y software necesario

Tener capacidad para analizar estrategias y documentar resultados mediante datos

Para ser elegido, no basta con jugar bien. Kalshi busca a una persona que pueda explicar sus decisiones, evaluar los sistemas del videojuego y demostrar qué estrategias funcionan.

GTA VI llega el 19 de noviembre de 2026

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está programado para el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La nueva entrega llega después del éxito de GTA V, que generó más de $1,000 millones en ventas minoristas mundiales durante sus primeros tres días y ha superado los 230 millones de copias vendidas, de acuerdo con Take-Two Interactive.

La expectativa por el nuevo videojuego también explica el interés de empresas como Kalshi en analizar su impacto económico y comercial.

Cómo solicitar el trabajo de Kalshi

Si cumples con los requisitos, puedes consultar la convocatoria y enviar tu candidatura mediante el portal de empleos de Andreessen Horowitz (a16z).

Antes de aplicar, prepara:

Enlaces a tu canal de Twitch o YouTube

Ejemplos de transmisiones anteriores

Evidencia de tu experiencia en videojuegos

Información sobre tu equipo y herramientas de transmisión

Ejemplos de análisis, hojas de cálculo o proyectos relacionados con videojuegos

Si no tienes un canal establecido o la experiencia solicitada, no conviene invertir dinero en equipo nuevo únicamente por esta vacante. La empresa busca a alguien que ya tenga una trayectoria como creador de contenido (GTA VI Researcher).

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la oferta de Kalshi para jugar GTA VI

¿Cuánto paga Kalshi por jugar GTA VI?

Ofrece entre $100,000 y $120,000 como tarifa fija, más un incentivo de $15,000 al completar el proyecto. El total puede alcanzar $135,000.

¿Cuándo comienza el trabajo?

La transmisión deberá comenzar a la medianoche del 19 de noviembre de 2026, fecha prevista para el lanzamiento del videojuego.

¿Qué experiencia exige Kalshi?

Al menos diez años jugando videojuegos y tres años transmitiendo contenido, además de un canal propio y equipo de producción.

¿El trabajo es remoto?

Sí. La convocatoria corresponde a un contrato remoto disponible en Estados Unidos.

¿Es necesario jugar sin descansar?

No. Kalshi permite avanzar a ritmo propio y dormir durante el proyecto, aunque exige transmitir la partida hasta completar la historia.

¿Dónde se transmitirá GTA VI?

La persona contratada deberá utilizar Twitch o YouTube y mantener la cámara encendida durante las transmisiones.

Conclusión

La oferta de Kalshi convierte el lanzamiento de GTA VI en una oportunidad laboral poco convencional, que combina videojuegos, investigación económica y creación de contenido. Sin embargo, el pago de hasta $135,000 está reservado para perfiles con amplia experiencia y una audiencia establecida. Para quienes ya trabajan como streamers, representa una oportunidad de monetizar sus habilidades más allá de las transmisiones habituales.

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