Una mujer de 26 años permanece hospitalizada después de ser apuñalada en el torso mientras caminaba por Riverside Park, en Manhattan, en un ataque que la Policía de Nueva York investiga como una agresión aparentemente aleatoria.

De acuerdo con PIX 11, el sospechoso se acercó a la víctima, la hirió sin decirle una palabra y escapó del lugar. Hasta el momento, no se había informado de ningún arresto.

El incidente ocurrió la noche del lunes, en las inmediaciones de West 96th Street, según la información policial difundida sobre el caso. Los primeros reportes situaron el ataque cerca del Dinosaur Playground, un área recreativa del parque. La llamada de emergencia se recibió alrededor de las 7:40 p.m. (ET), cuando la propia mujer contactó al 911 para pedir ayuda.

Agentes acudieron al sector y encontraron a la víctima con una herida en el torso. Los servicios de emergencia la trasladaron al Mount Sinai Morningside Hospital, donde fue ingresada en condición estable, de acuerdo con las autoridades. La investigación continúa y la Policía busca identificar y localizar al hombre señalado como responsable.

Cómo ocurrió el ataque en Riverside Park

De acuerdo con la versión de la Policía de Nueva York (NYPD) y retomada por Gothamist, la mujer caminaba por el parque cuando un hombre se aproximó repentinamente. Sin mediar conversación ni advertencia, el individuo la apuñaló y huyó a pie. Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre vestido completamente de negro.

Los investigadores recuperaron un cuchillo en la escena, un elemento que forma parte de las investigaciones para reconstruir lo sucedido.

La naturaleza del ataque ha llamado la atención porque, según la información preliminar, la víctima no conocía al agresor y no habría existido un intercambio previo entre ambos. La Policía lo considera un hecho aleatorio, aunque esa caracterización corresponde a la investigación en curso y podría modificarse conforme se conozcan nuevos datos.

Otros ataques recientes en parques y espacios públicos

El apuñalamiento se suma a una serie de episodios violentos registrados en espacios abiertos de Nueva York durante las últimas semanas. Uno de ellos ocurrió el 24 de octubre en Central Park, donde una mujer de 39 años fue abordada por un hombre que, según la investigación, la amenazó con un cuchillo y la violó.

Por ese caso fue arrestado Dereck Rivera, de 30 años y residente de El Bronx. Las autoridades también lo vincularon con otros incidentes denunciados en Central Park. La investigación de esos hechos y el ataque de Riverside Park son casos distintos; hasta ahora, no se ha informado de una conexión entre ellos.

6 días después, el 30 de octubre, Katie Suarez, de 28 años, murió tras ser apuñalada en el cuello mientras corría por Shore Parkway Greenway, en Brooklyn. La Policía describió aquella agresión como aparentemente aleatoria. En ese caso, los investigadores arrestaron a un antiguo asistente de maestro de una escuela pública de la ciudad.

La sucesión de incidentes ha puesto de nuevo bajo atención la seguridad en parques y rutas recreativas, lugares concurridos por residentes, corredores, familias y visitantes. Sin embargo, cada caso tiene sus propias circunstancias y no hay, hasta el momento, algo que permita atribuir los ataques a un mismo responsable o a un patrón común.

La Policía pide ayuda para localizar al sospechoso

Mientras continúa la búsqueda del hombre vestido de negro, el NYPD solicita la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el apuñalamiento o que disponga de información útil para la investigación. Los datos pueden ayudar a establecer cómo escapó el sospechoso y a determinar su identidad.

Quienes tengan información sobre el ataque ocurrido en Riverside Park pueden comunicarse con la Policía de Nueva York. Las autoridades no han divulgado, por ahora, una descripción física más detallada del individuo ni información adicional sobre un posible motivo.

La víctima permanece bajo atención médica, mientras los detectives trabajan para esclarecer la agresión. La investigación deberá determinar si el ataque fue efectivamente fortuito y qué circunstancias rodearon el encuentro en el parque. Por el momento, la búsqueda del sospechoso sigue abierta.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y revisan la información disponible para avanzar en la identificación del sospechoso.

Sigue leyendo:

* Hombre de 67 años golpea con un palo a una niña de 10 años en el Metro de Queens

* Hispano se declara culpable de agredir a su pareja en Long Island

* Arrestan a una mujer tras trepar por la fachada del piso 91 de un rascacielos en Manhattan