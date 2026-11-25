Imagina comprar un televisor, una computadora o quizás un electrodoméstico en Black Friday, con ese precio de oferta que tanto deseaste aprovechar. Pero repentinamente, justo después de hacer tu compra online, el producto aparece agotado. Presta atención, porque hay varias soluciones que ahora la tienda debe ofrecerte.

Lo primero que debes saber una compra que ya fue procesada no se cancela automáticamente porque un artículo desaparezca del catálogo. Sin embargo, tampoco significa que has perdido el dinero ni que el producto esté garantizado hasta que la tienda confirme que puede despacharlo.

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Lo que sucede si un producto se agota después de pagarlo

Durante Black Friday, las plataformas reciben numerosas órdenes en períodos muy cortos. Por eso, puede ocurrir que dos o más compradores intenten adquirir las últimas unidades al mismo tiempo y que el sistema tarde en actualizar las existencias.

Walmart, por ejemplo, reconoce esta posibilidad en su política de artículos agotados: un producto puede aparecer disponible cuando se realiza el pedido, pero dejar de estarlo cuando la empresa comienza a procesarlo. En esos casos, la compañía informa al cliente por correo electrónico si cancela el artículo o la orden.

Esto significa que debes prestar atención a los mensajes que recibas después de comprar. Una confirmación inicial puede indicar que la tienda recibió tu solicitud, pero no necesariamente que el artículo ya fue preparado para salir del almacén.

Si el comercio no puede completar la operación, podría cancelar el pedido y devolver el dinero. También puede comunicarte un retraso y ofrecerte la posibilidad de esperar hasta una nueva fecha de envío, siempre que pueda proporcionar información razonable sobre cuándo estará disponible.

¿Y si definitivamente no puede enviar el artículo? (porque se agotó)

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuando la tienda descubre que no podrá enviar el producto dentro del plazo correspondiente, debe informar al cliente sobre el retraso, ofrecer una nueva fecha y darle la posibilidad de aceptar la demora o cancelar la compra para recibir un reembolso.

Si el retraso supera determinados límites o no existe una fecha concreta de entrega, el comercio necesita obtener el consentimiento del comprador para continuar esperando. Si el cliente no acepta, debe devolverle el dinero. La tienda también puede cancelar una orden que no pueda cumplir, pero debe comunicarlo y realizar el reembolso correspondiente.

Por último, si se produce el reembolso verifica que el dinero regrese al método de pago original. Walmart, por ejemplo, indica que los reembolsos a tarjetas de crédito o débito suelen tardar hasta siete días, aunque el plazo puede variar según el banco.

Asimismo, conserva capturas de pantalla de la oferta, el comprobante de pago, el número de pedido y las comunicaciones con la empresa. Si el comercio no responde, no devuelve el dinero o incumple las reglas federales de envío, puedes presentar una queja ante la FTC.

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