Las compras de Black Friday pueden convertirse en dinero perdido si un producto no te gustó y no revisas las condiciones para devolverlo. Por eso, en la víspera, las autoridades de consumo de Nueva York recordaron que los comercios establecen sus propias políticas de reembolso y deben publicarlas claramente.

Si no exhiben ninguna, puedes devolver artículos sin usar dentro de los siguientes 30 días y recibir efectivo o crédito equivalente al monto de su compra.

El riesgo aumenta durante las fiestas, cuando muchas personas compran regalos con anticipación y una gran parte es para obsequiar a un tercero. Para 2025, la Federación Nacional de Comercio Minorista (NRF) proyectó que los consumidores devolverían mercancía por casi $850,000 millones en 2025, equivalente al 15.8% de las ventas minoristas.

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Por eso, antes de pagar, conviene revisar los plazos, los requisitos del recibo, las restricciones para regalos y los posibles cargos adicionales. Una oferta puede perder su efecto si después no puedes recuperar tu dinero.

Lo que debes saber sobre las devoluciones en Nueva York

En la Ciudad de Nueva York, los comercios tienen derecho a establecer sus propias políticas de reembolso, pero deben colocar un aviso visible con sus condiciones en cada caja, punto de venta o entrada.

Ese aviso debe informar si exigen recibo, cuáles son los plazos, si cobran tarifas de reposición y si entregan el reembolso en efectivo, crédito o crédito de la tienda.

Si el establecimiento no publica ninguna política, puedes devolver un artículo sin usar dentro de 30 días y recibir efectivo o crédito, según las reglas del Departamento de Protección del Consumidor y Trabajadores (DCWP).

Esta disposición puede ser especialmente útil cuando compras ropa, juguetes o artículos para regalar que podrían necesitar un cambio.

El recibo puede decidir si recuperas tu dinero

Conservar el comprobante es fundamental. En la Ciudad de Nueva York, los comercios deben entregar automáticamente un recibo por compras superiores a $20 y, si lo solicitas, por operaciones de entre $5 y $20.

Si compras regalos, pide un recibo de regalo. Este documento permite que la persona que recibe el presente solicite un cambio o devolución sin conocer el precio que pagaste.

También guarda las confirmaciones digitales cuando compres por internet. Algunas tiendas pueden negar una devolución, ofrecer únicamente crédito o reducir el importe reembolsado si no presentas una prueba de compra aceptable.

Cargos y restricciones que debes revisar

No todas las compras tienen las mismas condiciones. Los comercios pueden limitar las devoluciones de artículos personalizados, productos de liquidación, ropa interior, artículos de belleza, alimentos y tarjetas de regalo.

También pueden aplicar una tarifa de reposición (restocking fee), especialmente en electrónicos, muebles y productos abiertos. Antes de comprar, pregunta cuánto cuesta y en qué circunstancias se aplica.

Si compras por internet, revisa además si la devolución es gratuita, quién paga la etiqueta de envío y si puedes entregar el producto en una sucursal física.

Seis puntos que debes comprobar antes de pagar una compra

Para evitar sorpresas después de Navidad, revisa estas condiciones antes de confirmar tu compra:

Plazo de devolución: comprueba la fecha límite y si comienza desde la compra o la entrega

comprueba la fecha límite y si comienza desde la compra o la entrega Estado del producto: pregunta si debe conservar etiquetas, empaque original y accesorios

pregunta si debe conservar etiquetas, empaque original y accesorios Comprobante: guarda el recibo, la confirmación digital o solicita uno de regalo

guarda el recibo, la confirmación digital o solicita uno de regalo Forma de reembolso: verifica si recibirás efectivo, devolución a la tarjeta o crédito de la tienda

verifica si recibirás efectivo, devolución a la tarjeta o crédito de la tienda Cargos adicionales: pregunta por tarifas de reposición y costos de envío de regreso

pregunta por tarifas de reposición y costos de envío de regreso Regalos: confirma si otra persona puede solicitar el cambio o devolución y qué documentos necesita

Si compras un artículo costoso, conserva también la caja y los accesorios hasta comprobar que funciona y que el regalo es adecuado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre políticas de devolución de compras para Black Friday

¿Puedo devolver un regalo sin recibo?

Depende de la política del comercio. Si la tienda no publica ninguna política de reembolso en la NYC, puedes devolver un artículo sin usar dentro de 30 días conforme a la normativa aplicable.

¿Qué es un recibo de regalo?

Es un comprobante que permite solicitar un cambio o devolución sin mostrar el precio pagado. El DCWP recomienda pedirlo cuando compras presentes.

¿Puede una tienda cobrar una tarifa de reposición?

Sí. Puede aplicar cargos de reposición, pero debe informar claramente esas condiciones en su política de reembolso.

¿Las compras en línea tienen las mismas reglas?

No necesariamente. Revisa los plazos, los costos de devolución y si puedes entregar el artículo en una tienda física.

¿Qué debo conservar después de comprar?

Guarda el recibo, la confirmación digital, el empaque, las etiquetas y los accesorios hasta confirmar que el regalo será utilizado.

Revisa las condiciones antes de aprovechar una oferta

El Black Friday es una de las mejores oportunidades para encontrar descuentos atractivos, pero una política de devolución restrictiva puede convertir una compra en una pérdida. Antes de pagar, comprueba los plazos, conserva los recibos y pregunta por los cargos adicionales.

De cara a Navidad, solicitar un recibo de regalo y mantener el empaque original puede facilitar los cambios o las devoluciones de tus compras. Unos minutos de revisión antes de comprar pueden evitar que pierdas dinero después de las fiestas.

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