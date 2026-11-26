Los estadounidenses están aumentando sus compras navideñas, pero tienen mayores restricciones en cuanto gastan en cada operación. El gasto total con tarjetas por hogar creció 5.8% anual en octubre, pero el valor promedio de las transacciones de artículos navideños se redujo frente al año pasado, según el informe Consumer Checkpoint de Bank of America Institute, del 12 de noviembre de 2026.

La tendencia muestra a consumidores que mantienen sus compras, pero son más selectivos ante los precios y el costo de vida. Por ello, en estos días en los que las familias están haciendo sus presupuestos de fin de año, comparar promociones y establecer límites puede ayudar a evitar gastos innecesarios.

El gasto navideño arranca con fuerza

De acuerdo con Bank of America Institute, el gasto en artículos navideños está por encima de los niveles registrados el año pasado, impulsado especialmente por las compras en línea.

Sin embargo, el ticket promedio, es decir, el monto destinado a cada transacción, está por debajo de los niveles de 2025. Esto significa que, aunque el gasto navideño total aumenta, el monto promedio por transacción es menor que el del año pasado.

El informe describe esta tendencia como un comportamiento de consumidores cada vez más atentos al valor de sus compras.

En octubre, el gasto total con tarjetas por hogar aumentó 5.8% interanual. Si se excluye la gasolina, el crecimiento fue de 4.6%. El avance se moderó en categorías discrecionales como ropa, entretenimiento y bienes no esenciales, mientras que los servicios continuaron como uno de los principales motores del consumo.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que las ventas minoristas de noviembre y diciembre de 2026 alcanzarán $1.013 billones, un incremento de 4.2% frente a 2025.

Los hogares de menores ingresos también aumentan sus compras

El análisis de Bank of America muestra que el crecimiento del gasto se ha acercado entre los distintos niveles de ingreso. En octubre, los hogares de menores ingresos registraron un aumento de 5.9% anual en el gasto total, por encima del promedio general.

Aunque los hogares con mayores ingresos continúan liderando el consumo discrecional, la diferencia con los sectores de menores ingresos se ha reducido.

Esto refleja que la presión del costo de vida no ha detenido las compras, pero sí influye en las decisiones de los consumidores, como buscar promociones, elegir productos más económicos y distribuir el presupuesto entre varias operaciones.

Las finanzas familiares muestran señales mixtas

El Bank of America Institute describe las finanzas de los hogares como ampliamente saludables. Los depósitos continúan elevados y una mayor proporción de titulares de tarjetas de crédito paga el saldo completo cada mes.

Sin embargo, también existen señales de presión financiera: los pagos mínimos de tarjetas están aumentando y crecen las distribuciones por dificultades económicas.

Para los consumidores, esto significa que financiar las compras navideñas puede convertirse en un problema si no se liquida el saldo. Antes de utilizar crédito, conviene revisar la tasa de interés y calcular cuánto costará realmente cada artículo.

La inteligencia artificial también entra en las compras navideñas

La búsqueda de ahorro está impulsando el uso de herramientas de inteligencia artificial. Según una encuesta de KPMG realizada a 2,005 consumidores estadounidenses entre el 10 y el 25 de septiembre de 2026, encontró que aproximadamente un tercio de los consumidores planea utilizar IA para comparar precios entre tiendas, buscar descuentos o promociones y comparar reseñas de productos.

El estudio también proyecta que el gasto navideño promedio alcanzará $783 por consumidor, 5% más que el año anterior.

Puedes aprovechar estas herramientas para comparar productos, revisar características y encontrar alternativas dentro de tu presupuesto. También puedes solicitar que calculen el costo total con impuestos y envío.

Sin embargo, verifica los precios directamente en las tiendas antes de pagar, porque las promociones y la disponibilidad pueden cambiar rápidamente.

Cómo proteger tu presupuesto durante las compras navideñas

La temporada puede ser más manejable si estableces límites antes de comenzar a comprar. Estas medidas ayudan a evitar que los descuentos terminen convirtiéndose en gastos adicionales:

Define un presupuesto total: distribuye el dinero entre regalos, alimentos, viajes y decoración

distribuye el dinero entre regalos, alimentos, viajes y decoración Compara precios finales: incluye impuestos, envío, garantías y posibles cargos adicionales

incluye impuestos, envío, garantías y posibles cargos adicionales Activa alertas de descuentos: recibe notificaciones cuando los productos alcancen el precio que buscas

recibe notificaciones cuando los productos alcancen el precio que buscas Evita financiar compras innecesarias: no acumules saldos de tarjetas que después no puedas liquidar

no acumules saldos de tarjetas que después no puedas liquidar Revisa las políticas de devolución: especialmente para ropa, electrónicos y regalos

especialmente para ropa, electrónicos y regalos Conserva los comprobantes: verifica los plazos para cambios y reembolsos

La NRF espera que las ventas navideñas superen por primera vez $1 billón durante noviembre y diciembre de 2026. Sin embargo, ese crecimiento no garantiza que los consumidores encuentren mejores precios.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gasto de los estadounidenses para las compras navideñas

¿Están gastando más los estadounidenses en Navidad?

Sí. El gasto total con tarjetas por hogar aumentó 5.8% anual en octubre, según el Bank of America Institute.

¿Por qué disminuye el valor promedio de cada compra?

Los consumidores están realizando más operaciones, pero con montos menores por transacción en artículos navideños, lo que refleja una mayor atención al precio.

¿Cuánto espera gastar cada consumidor en Navidad de 2026?

KPMG proyecta un gasto promedio de $783, casi 5% más que en 2025.

¿Cómo puedo utilizar IA para ahorrar en las compras navideñas?

Puedes comparar precios, buscar promociones y revisar alternativas. KPMG encontró que el 37% de los consumidores planea utilizar IA para comparar precios entre tiendas.

Más compras no significan necesariamente más ahorro

El consumo navideño de 2026 muestra a estadounidenses que mantienen sus compras, pero prestan más atención al valor de cada operación. El aumento del gasto total convive con transacciones de menor monto, una señal de que los consumidores buscan adaptar sus presupuestos a los precios actuales.

Comparar promociones, establecer límites y evitar financiar compras que no puedes pagar son medidas que pueden ayudarte a llegar a enero con mayor estabilidad financiera.

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