El Black Friday 2026 comienza este viernes 27 de noviembre, aunque varias tiendas ya adelantaron promociones para el fin de semana, por lo que es difícil saber identificar cuáles son las que realmente te convienen.

Sin embargo, ya tienes a la mano una herramienta que te puede ayudar de manera muy efectiva: la inteligencia artificial es muy rápida y efectiva para comparar productos, encontrar descuentos y evitar pagar de más. La clave está en darle instrucciones precisas, establecer un presupuesto y comprobar que las ofertas sean reales antes de pagar.

La tendencia ya está ganando terreno. Casi nueve de cada 10 compradores de Black Friday han utilizado o planean utilizar herramientas de IA para comparar precios, según una investigación de DHL eCommerce publicada el 19 de noviembre, que incluyó a 29,000 compradores en línea de 29 países.

Sin embargo, considera que la tecnología también tiene limitaciones: puede ofrecer precios desactualizados, recomendar productos patrocinados o confundir modelos. Por eso, conviene utilizarla como asistente de investigación para mantener la decisión final en tus manos.

Cómo está cambiando la IA las compras de Black Friday

El informe de DHL eCommerce encontró que 88% de los compradores de Black Friday ha utilizado o planea utilizar IA para comparar precios. Además, 47% ya recurrió a chats o asistentes virtuales para explorar productos o realizar compras.

La investigación también encontró que la mitad de los compradores que utilizaron IA realizó alguna compra durante Black Friday, frente al 42% de quienes buscaron descuentos mediante métodos tradicionales.

La tendencia coincide con los resultados de KPMG. Su encuesta Holiday 2026, realizada a 2,005 consumidores estadounidenses entre el 10 y el 25 de septiembre, encontró que cerca de un tercio planea utilizar IA para comparar precios, encontrar promociones y revisar opiniones de productos.

Cómo utilizar inteligencia artificial para encontrar mejores ofertas

La IA puede ayudarte a investigar antes de comprar. En lugar de preguntarle simplemente cuál es el mejor producto, proporciona características, presupuesto y condiciones específicas que pueden ayudarte a tomar una decisión más inteligente.

Estas son cinco maneras de aprovecharla:

Comparar productos: pídele que analice tres televisores, teléfonos o computadoras según precio, características, garantía y opiniones de compradores

pídele que analice tres televisores, teléfonos o computadoras según precio, características, garantía y opiniones de compradores Buscar alternativas económicas: solicita modelos de generaciones anteriores o marcas menos conocidas que cumplan con las mismas características

solicita modelos de generaciones anteriores o marcas menos conocidas que cumplan con las mismas características Revisar descuentos: pregunta si el precio anunciado representa una reducción frente al precio habitual y solicita referencias para comprobarlo

pregunta si el precio anunciado representa una reducción frente al precio habitual y solicita referencias para comprobarlo Calcular el costo total: compara impuestos, envío, accesorios, garantías y posibles cargos adicionales

compara impuestos, envío, accesorios, garantías y posibles cargos adicionales Organizar tus compras: establece un presupuesto máximo y pídele que clasifique los productos por necesidad, precio y utilidad

Por su parte, la columnista de finanzas personales Michelle Singletary, de The Washington Post, recomienda “utilizar los chatbots para comparar opciones”, pero advierte que “no deben tomar las decisiones por el consumidor”. También aconseja establecer límites de gasto en las instrucciones.

¿Cómo pedir ayuda a ChatGPT para hacer una compra en Black Friday?

Puedes utilizar una instrucción como esta para comparar productos antes de aprovechar una promoción:

“Compara estos tres modelos de teléfonos celulares disponibles en Estados Unidos. Mi presupuesto máximo es de $500. Revisa sus características, precios actuales, garantía, opiniones de compradores y costos adicionales. Identifica cuál ofrece la mejor relación calidad-precio. Si no puedes verificar algún dato, indícalo y proporciona los enlaces originales de las tiendas”.

Cuanto más específicos sean el presupuesto y las características que buscas, más útil será la comparación.

Google permite rastrear precios y recibir alertas

Otra herramienta de utilidad es ‘Track price’, que puede complementar la búsqueda con IA a través de Google.

Esta función permite seleccionar un producto, establecer un precio objetivo y recibir notificaciones cuando su costo baja. Para utilizarla, debes iniciar sesión en tu cuenta de Google y tener activadas las notificaciones.

Los pasos son:

Busca el nombre del producto en Google o en la aplicación de Google Abre la ficha del artículo Selecciona la opción ‘Track price’ o seguimiento de precios Si está disponible, establece el precio que deseas alcanzar Confirma el seguimiento para recibir alertas por correo electrónico o notificaciones

Google advierte que los precios son dinámicos y pueden cambiar. Además, esta función está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón e India, aunque algunas características dependen del dispositivo.

¿Qué debes revisar para no caer en falsas ofertas?

Una oferta no siempre representa un ahorro real. Algunos comercios modifican los precios antes de una promoción, mientras que otros condicionan la adquisición de membresías o bien aplican cargos adicionales.

La investigación de KPMG encontró que el 82% de los consumidores estadounidenses está preocupado por la inflación. Aunque el gasto navideño planeado aumentó 5%, hasta un promedio de $783, los compradores siguen prestando atención a las promociones y los precios.

De hecho, el 70% considera los descuentos y las rebajas entre los principales criterios para elegir dónde comprar, seguido por la calidad del producto (66%) y los precios competitivos (64%).

Antes de pagar, toma estas precauciones:

Comprueba el precio directamente en la tienda

Revisa el historial de precios cuando esté disponible

Consulta las condiciones de devolución y garantía

Verifica que las reseñas correspondan al modelo que quieres comprar

No compartas contraseñas, números de tarjetas ni códigos bancarios con chatbots

Completa las transacciones directamente en los sitios oficiales de los comercios

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el uso de IA para encontrar ofertas en el Black Friday

¿Cómo puedo usar inteligencia artificial para ahorrar en Black Friday?

Puedes pedirle que compare productos, revise características, encuentre alternativas económicas y organice tus compras dentro de un presupuesto.

¿La IA puede encontrar descuentos reales en Black Friday?

Puede ayudarte a identificar promociones y comparar precios, pero debes verificar las cantidades directamente en las tiendas.

¿Qué herramientas permiten rastrear precios?

Google Shopping ofrece seguimiento de precios y notificaciones cuando un producto alcanza el valor establecido por el usuario.

¿Es seguro comprar mediante un chatbot?

Lo más recomendable es utilizar la IA para investigar y comparar, pero realizar el pago directamente en el sitio oficial del vendedor.

¿Cómo evitar gastar de más durante Black Friday?

Establece un presupuesto, prepara una lista de necesidades y evita comprar productos únicamente porque aparecen anunciados con grandes descuentos.

La IA puede ayudarte, pero considera tu presupuesto como límite

La inteligencia artificial ofrece nuevas herramientas para comparar precios y encontrar oportunidades durante el Black Friday 2026. Sin embargo, un descuento solo representa un ahorro cuando corresponde a un producto que necesitas y puedes pagar sin comprometer tus finanzas.

Aprovecha la tecnología para investigar, revisar alternativas y detectar diferencias entre comercios. Antes de completar una compra, confirma el precio, las condiciones y el costo total. La mejor oferta no siempre es la que anuncia el mayor descuento, sino la que realmente te permite gastar menos.

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