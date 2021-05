Joven regresa a su dueña un boleto de lotería tirado a la basura, aún sabiendo que valía $1 millón de dólares

Como para hacer una película de las que levantan el ánimo, así es la historia de Lea Rose Fiega, una mujer que trabaja en una compañía de seguros, que sobrevivió al Covid-19 y a quien le fue devuelto un boleto de lotería premiado con $1 millón de dólares, después de que había pedido que lo tiraran a la basura.

La historia comienza así: Fiega tenía el hábito de comprar varias veces a la semana boletos rascables de lotería en la misma tienda de autoservicio Lucky Stop, ubicada en Southwick, Massachusetts.

Fiega comenta que el día que compró el boleto de $30 dólares tenía mucha prisa porque era la hora de la comida y lo rascó muy rápido. Lo vio y no le pareció que fuera un boleto ganador por lo que lo entregó y pidió que lo tiraran a la basura.

via @PerilOfAfrica Store gives back million dollar lottery ticket to Lea Rose Fiega, the customer who threw it away https://t.co/m5OccD9ojH

— Martha Leah Nangalama (@mlnangalama) May 25, 2021