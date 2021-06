Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, sale en defensa de sus medias de malla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada primera dama estadounidense ha adoptado un enfoque distinto cuando se trata de la imagen que proyecta a través de sus elecciones estilísticas. Michelle Obama apostó por diseñadores jóvenes para dar a conocer su trabajo a nivel internacional y el guardarropa repleto de marcas exclusivas de Melania Trump se interpretó como una señal de que no le importaba “no conectar” con el pueblo americano o, en los peores casos, como una muestra de desdén hacia el papel que desempeñaba. En cambio, Jill Biden hasta defendido sus medias de malla.

Al contrario que sus dos predecesoras, Jill Biden no cuenta con un estilista personal y no le gusta hablar de su vestuario, pero sí admite que trata de apoyar a talentos emergentes del mundo de la moda. Este detalle hace que su actual estatus de icono de estilo cobre aún más mérito, aunque ella no comprende por qué genera tanta fascinación que existe incluso una cuenta de Instagram dedicada a documentar cada uno de sus atuendos. La primera dama de los Estados Unidos se ha vuelto todo un ícono precisamente por usar siempre diferentes medias de malla.

“Es bastante sorprendente, creo, la controversia que puede generar lo que me pongo o si me recojo el pelo con un coletero. ¡Solo me he retirado el pelo de la cara!”, ha confesado en una entrevista a Vogue Jill Biden, esposa del presidente de los Estados Unidos Joe Biden.

Jill Biden ha puesto un ejemplo concreto de ese fenómeno que no termina de comprender: el escándalo que causó el hecho de que el pasado mes de abril se pusiera unas medias negras de malla, a juego con un atuendo del mismo color y unos botines de tacón, tras un viaje a bordo del Air Force One.

“Toda esa historia con las medias… Es increíble la cantidad de atención que la gente presta a cada pequeño detalle. Y no eran medias de malla, o de encaje, eran unas medias muy bonitas”, ha añadido.

Pero al ver a las imágenes de cuando descendió del avión está más que claro que era un atuendo totalmente rockero. Rara vez se ha visto a una primera dama de esta manera como lo ha hecho Jill Biden. Sin duda es un look bastante arriesgado, pero que a la vez le estampa mucha personalidad. No cabe duda que a Jill Biden le importa muy poco el qué dirán de si es glamorosa o no. Si ella se siente cómoda y si le parece que puede representar algún sector de la sociedad, maravilloso. Por algo escoge sus atuendos ellasy muy contadas veces son las que ha recibido algún tipo de asesoría.