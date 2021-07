Adamari Lopez publica plato de comida y vuelve a levantar sospechas sobre una posible cirugía de estómago

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La puertorriqueña Adamari López vuelve a levantar sospechas sobre si se habría operado el estómago o si de verdad ha perdido peso a punta de buena alimentación y ejercicio. Todo esto surge luego que la conductora de Hoy Día publicara una foto de un plato de comida donde las cantidades se ven, según algunos usuarios de las redes sociales, bastantes pequeñas tal cual como deben las personas que se han hecho alguna cirugía para reducir el estómago.

Hace unas semanas y cuando se comenzó a notar la gran pérdida de peso, el programa Chisme No Like aseguró que Adamari López se había operado el estómago, colocándose un balón gástrico y habría engañado así a Oprah Winfrey. Recordemos que la presentadora de Telemundo es embajadora del programa WW, que promociona una vida más saludable. Pero justo ahora, “La Chaparrita” publicó una foto de lo que sería su plato de almuerzo y llama la atención que justamente es esa la cantidad de comida que que comen las personas que se opera, bien poquito.

Sin embargo, también pudiese tratarse de las nuevas porciones que consume Adamari López y que la han hecho lucir el cuerpazo que tiene hoy en día. Sumado a un régimen de ejercicios constante y cada vez más fuerte. También le ha dado muy duro a los tratamientos estéticos y reductivos que se viene realizando para mejorar medidas en su figura. Lo cierto es que, operada o no, Adamari López anda levantando pasiones a todo el que la ve.

Justo hablando de Adamari López, quien volvió a arremeter contra ella fue Javier Ceriani ante la indiferencia que mostró con los cubanos en Miami, según palabras del propio conductor. Resulta que la Palmetto Freeway en Miami estaba trancada por ciudadanos cubanos que salieron a la calle a reclamar y pedir el cese de la violencia que reina actualmente en Cuba por parte de funcionaros del gobierno Castrista.

Adamari López se quedó atascada en ella en pleno tráfico, desde dónde hizo un “En Vivo” y dijo que iba llegar tarde a un “meeting”. Al parecer, la conductora de Hoy Día no sabía muy bien qué estaba sucediendo y eso fue justamente lo que le señaló el programa de farándula Chisme No Like. Alegan que trabaja en un programa de televisión, que pertenece a noticias y que llega al canal a las 5 de la mañana por lo que no entienden por qué, a horas del mediodía y según los conductores, Adamari no sabía qué estaba sucediendo.