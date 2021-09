J Balvin critica a El Alfa por ostentar fajas de dinero en Instagram.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los artistas de la música urbana latina han heredado la pasión de sus homólogos estadounidenses por presumir de su riqueza, bien sea mostrando en las redes sociales los deportivos de lujo que tienen estacionados en sus mansiones o luciendo joyas de diamantes. Sin embargo, no todas las grandes estrellas del género ven con buenos ojos esta costumbre tan extendida. Pero a J Balvin le pareció un acto de poca humildad el hecho que su homólogo El Alfa ostentara fajas de billetes en Instagram.

Esta semana el reguetonero J Balvin se topó con la última publicación que había compartido su compañero de profesión Emanuel Herrera Batista, un rapero dominicano más conocido como El Alfa y al que muchos consideran el rey del ‘dembow’. El músico quiso demostrar lo alto que está su caché posando con la pequeña fortuna en metálico que había ganado gracias a su último concierto en Texas, que alcanzaba los 260.000 dólares. En la imagen se ve con fajas de dinero, cosa que no le gustó mucho a J Balvin.

“130.000 dólares. La mitad de un show no me cabe en un brazo”, escribió junto a una foto El Alfa en la que aparece con los fajos de billetes apilados desde la muñeca hasta el hombro y J Balvin señaló su falta de humildad.

Aunque El Alfa aseguró también que solo quería “motivar” a sus seguidores para demostrarles que ellos también pueden cumplir sus sueños, J Balvin no lo interpretó así y no ha podido resistirse a dejar un comentario en la publicación para ofrecer su opinión acerca de los alardes de riqueza: “Donde mi mamá me vea con una foto así, me deja de hablar y me da una pela”, le ha asegurado el intérprete de ‘Mi Gente‘.

El propio J Balvin anunció a través de sus redes sociales recientemente que se había comprado su tercer jet privado, pero lo hizo añadiendo que no hace mucho viajaba todavía a sus actuaciones en bus o en la última silla junto al baño de un vuelo comercial. “Aquí inspiramos, no alardeamos”, afirmó. https://www.youtube.com/channel/UCt-k6JwNWHMXDBGm9IYHdsg

