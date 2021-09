Karol G deja ver toda su ropa interior con vestido de agujeros y anuncia su nuevo tema "Se Jodió To".

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Karol G vuelve a encender las redes sociales al dejar ver toda su ropa interior a través de un vestido de agujeros color metálico, pero esto no es solo para presumir su cuerpazo. Resulta que la reguetonera ya tiene su próximo lanzamiento listo y de esta manera tan sexy anunció el lanzamiento de su nuevo tema “Se Jodió To”.

Obviamente, al ver el nombre del tema, las alarmas saltan y desean saber si el mismo tiene que ver con su separación de quien hasta hace poco fue su prometido, Anuel AA. Sin embargo, esto no aún no queda muy claro. Son muchos los medios que mantienen que Karol G y y Anuel AA aún se siguen viendo. Lo cierto es que, a través de la cuenta de Instagram de Karol G, la cantante dejó ver su tanga y sostén por medio de su vestido lleno de agujeros.

Además Karol G presumió sus nuevas cejas azules en combinación con su cabello. Recordemos que ya le habíamos explicado que llevar las cejas azules es sinónimo de una manifestación feminista. Para nadie es un secreto que el mensaje que transmiten muchas de las letras de las canciones de Karol G habla precisamente del empoderamiento de la mujer y de cómo la misma puede salir adelante sin necesidad de un hombre al lado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

En cuanto a su tiempo libre, el mismo está bastante escaso, Karol G anda de gira con su Bichota Tour, mismo que la está llevando a varias ciudades de los Estados Unidos. Pero también visitará su natal Colombia. Ahí agotó la primera fecha en tiempo récord y la segunda no le tomó mucho tiempo para estar “Sold Out” también. Esto hizo que Karol G se volviera un mar de lágrimas en Instagram y le agradeciera a sus paisanos por el apoyo en estos 14 años que tiene trabajando muy duro para ser quien es hoy en día. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Sigue leyendo:

El nuevo placer de Karol G: enseñar un poquito y cada vez más, con y sin querer

Karol G calienta Las Vegas con un sexy bodysuit y una falda a medio vestir

Con un mínimo hilo dental, Karol G salió a cantar ante miles de personas y explotó la tarima en sensualidad