Toni Costa, ex de Adamari López, aclara si es bisexual o no

Desde que Adamari López y Toni Costa se separaron, los rumores en torno a la posible causa no han dejado de aparecer. Desde si Toni era: “…un mantenido”, hasta una posible infidelidad de su parte a la conductora de Hoy Día. También, el programa de farándula Chisme No Like señaló en algún momento que Adamari López le habría encontrado unos mensajes de texto a Toni Costa con hombres. Muchos de los seguidores del bailarín español también han afirmado lo mismo, pero el propio Toni Costa salió al paso en las redes sociales para aclararle a una usuaria si es o no bisexual.

“¿Chismosos? Si él es bisexual es problema de él y si es cierto, el debe aceptar los rumores”, escribía una seguidora en las redes sociales. De inmediato, el ex de Adamari López aclaró: ” “¿Y usted de dónde saca eso? A ver…. Cuénteme… ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí”, escribió Toni Costa en Instagram.

Amén de esta aclaratoria sobre si es bisexual o no, Chisme No Like había ido días antes tras el bailarín español y le preguntaron por su supuesta nueva novia, una modelo e influencer de nombre Evelyn Beltrán. Toni Costa no ha desmentido, ni afirmado tal relación. Pero la que sí salió diciendo: “No me importa” de una manera muy particular y divertida fue su ex, Adamari López.

Bailando y pegando brincos con un jumpsuit de shorcitos muy cortitos, Adamari López decía que le vale todo lo que digan de ella y más aún si no la conocen. Por lo pronto, ambos siguen llevándose bien por la hija que tienen en común, Alaïa, y trabajando en su físico. No sólo Adamari López anda cambiando su imagen. El bailarín español Toni Costa está dejando de ser el flaquito que era para ahora lucir unos músculos de acero. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

