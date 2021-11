Thanksgiving: 8 datos curiosos del desfile de Macy’s que seguro no conocías

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de un año sumamente complicado por el tema de la pandemia del coronavirus, la cual nos obligó prácticamente a todos a mantenernos en casa para así estar seguros nosotros y nuestras familias, no pudimos gozar de distintas celebraciones tradicionales que tenemos en las últimas semanas del año, como lo son Halloween, Thanksgiving Day y Navidad.

Sin embargo, parece ser que, poco a poco, vamos volviendo a la normalidad y hoy, gracias a la vacunación y otras acciones, podremos disfrutar de muchas cosas que debimos privarnos el año pasado, como lo es la celebración de Thankisgiving Day.

Una de las cosas más tradicionales en el Día de Acción de Gracias, sobre todo para los neoyorkinos, es el tradicional desfile en el día de Thanksgiving organizado por la famosa cadena departamental Macy’s, el cual este año nuevamente las personas podrás disfrutando en vivo y a todo color, saliendo a las calles a apreciarlo, y también quienes así lo deseen, podrán verlo desde casa.

Si eres fanático del desfile organizado por Macy’s, aquí te dejamos algunos datos curiosos e interesantes de este evento en sus 97 años de historia.

8 datos curiosos sobre el desfile de Thanksgiving de Macy’s

1) Animales reales en vez de globos

En la actualidad, una de las cosas más vistosas del desfile de Thanksgiving de Macy’s son los globos, los cuales puede llegar a medir entre 12 y 24 metros de largo. Sin embargo, en el primer desfile realizado en 1924 no hubo ningún globo pero sí animales de verdad que fueron prestados por el Central Park Zoo para la ocasión.

2) Globos con recompensa

A finales de los años 20, Macy’s comenzó a incluir globos en su desfile, los cuales solía soltar al cielo después de la festividad, incluyendo una recompensa monetaria para quien los devolviera o diera pistas de dónde habían aterrizado.

3) El personaje elegido para el primer globo usado en el desfile de Macy’s

El personaje elegido por la tienda departamental para lucir por los aires fue “Felix the cat”. View this post on Instagram A post shared by felixthecatjp (@felixthecatjp)

4) Un globo del desfile de Macy’s estuvo a punto de provocar un accidente aéreo

Fue en 1932 cuando una mujer se encontraba haciendo una práctica de vuelo, al lado de su instructor, de una aeronave, sobre el barrio de Jamaica, en Queens, cuando de repente chocó contra un globo del famoso personaje del gato Tom soltado ese año durante el desfile de Macy’s.

El avión comenzó a perder altura y el instructor de vuelo tomó el control del mismo, evitando así la catástrofe. Este hecho hizo que Macy’s decidiera ya no soltar los globos de su desfile.

5) La única vez que el desfile se canceló

La única vez que este desfile tuvo que cancelarse fue en 1942. En ese entonces el presidente de Macy’s, Jack Straus, hizo oficial la decisión debido a que se estaba librando la II Guerra Mundial. En 1945, cuando terminó la guerra, se retomó la tradición. View this post on Instagram A post shared by Garfield (@garfield)

6) Escasez de helio puso en riesgo el desfile de Thanksgiving

Fue en 1958 cuando hubo una pequeña crisis en la organización del desfile debido a la escasez de gas helio, utilizado para rellenar los espectaculares globos y que estos puedan andar por los aires. Finalmente, los organizadores encontraron la manera de sostenerlos e inflarlos con ayuda de aire puro y grúas. View this post on Instagram A post shared by Maria Elena Guerreiro (@mariaelenaguerreiro)

7) Los globos debieron permanecer en tierra

Fue en 1971 cuando una fuerte tormenta y poderosas ráfagas de viento de unos 40 km/h obligaron a que los globos tuvieran que permanecer sobre tierra. Ese año, NBC transmitió videos del desfile del año anterior. View this post on Instagram A post shared by News4SA – WOAI (@news4sa)

8) Un globo del desfile de Macy’s provocó que una mujer pasara 24 días en coma

Los globos gigantes han sido causantes de incidentes, algunos de gravedad como el ocurrido en 1997 cuando un globo del famoso personaje “The cat in the hat” golpeó un poste de luz, provocando su caída, lo que ocasionó que una mujer saliera herida de gravedad del incidente.

La afectada permaneció 24 días en coma y por fortuna logró recuperarse. Al salir del hospital interpuso una demanda contra Macy’s, contra la misma ciudad de Nueva York y contra uno de los contratistas, organizadores del evento. Finalmente, llegaron a un acuerdo en 2001. View this post on Instagram A post shared by Alamy (@alamyltd)

