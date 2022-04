“No tengo miedo”: Padre de Debanhi Escobar revela que ha recibido amenazas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El padre de Debanhi Escobar aseguró este jueves que ha recibido una serie de amenazas en relación al caso de su hija, la joven mexicana que desapareció y fue hallada sin vida en una cisterna en el norteño estado mexicano de Nuevo León.

Previo a entrar esta mañana a la Fiscalía de Feminicidios de Nuevo León, Mario Escobar concedió una entrevista al medio local Info7, donde aseguró “no tener miedo a nada”.

Sin embargo, el padre de Debanhi no quiso dar más detalles sobre quién lo ha amenazado, solo optó por decir que ha recibido llamadas y que no tiene miedo, pues mencionó que seguirá luchando por saber “la verdad” de lo que pasó tras la desaparición y posterior muerte de su hija.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte, quién, no sé, pero no tengo miedo”, dijo Mario Escobar al medio.

“Gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los 3 lugares para ir a la Laguna en toda caso de que así sea y si así lo desea Dios”, aseguró emotivo el señor Escobar.

“No tengo miedo, no tengo miedo… tengo muchas llamadas”, mencionó don Mario.

El papá de Debanhi señaló que acudió a la Fiscalía por unos documentos y añadió que espera más adelante dar detalles.

“Venimos a recoger unos documentos, esperamos que los tengan y posteriormente saliendo a ver qué es lo que les cuento, que es lo que me dicen, les daré muchos detalles”, agregó.

Nuevos videos que ponen en duda las primeras teorías

La presión social, política y mediática ejercida en los últimos días respecto al supuesto feminicidio ocurrido en contra de la adolescente de 18 años, ha provocado que en las últimas horas vayan saliendo a la luz nuevos videos y pistas respecto a qué ocurrió en realidad en este caso.

Esta mañana apareció un nuevo video donde aparece la joven Debanhi forcejando con un joven fuera de una fiesta, poco antes de que pidiera un taxi junto con sus amigas, y posteriormente desaparecer.

Tras las dudas de la familia de Debanhi entorno a su muerte y de cómo fue encontrado su cadáver al interior de una cisterna en el llamado motel Nueva Castilla, donde supuestamente se habían realizado diversas investigaciones días posteriores a su desaparición, las autoridades locales y federales están tomando cartas en el asunto, a tal grado que ya han sido removidos de su cargo 2 fiscales que se encontraban trabajando en esta situación.

