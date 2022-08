Dos hispanos parados en la acera murieron arrollados tras un corte de cabello: choque múltiple en Nueva York; Cardi B pidió justicia por su amigo

NYPD identificó a los peatones que murieron arrollados en un choque múltiple de cinco autos la madrugada de ayer en el Alto Manhattan: David Fernández, de 40 años, y Joel Adames (31), ambos muy conocidos en la comunidad.

La tragedia comenzó cuando un lujoso BMW y un Subaru chocaron entre sí en Sherman Av. a la altura de W. 207th St. en Inwood alrededor de las 4 a.m. del miércoles. El impacto llevó al Subaru a chocar contra dos autos estacionados y luego a subirse a la acera, donde golpeó fatalmente a los dos hombres. Paramédicos los llevaron al Hospital Harlem y al New York-Presbyterian Allen, pero no pudieron salvarlos.

Cinco personas que viajaban en los dos autos del choque original resultaron heridas, tres de ellas gravedad, reportó 1010 WINS.

En la intersección de la calle 207 y la avenida Sherman, comenzó a levantarse un monumento con velas, flores y fotografías de los hombres al amanecer de ayer, aproximadamente una hora después del accidente, detalló Pix11.

“Estaban parados allí, y los autos [estaban] saltando sobre la acera”, dijo una mujer no identificada que afirmó ser prima de Adames. Nadie ha sido acusado y la investigación sigue en curso.

Al parecer, Fernández le había cortado el cabello a Adames y luego fue con él a tomar una copa. A las 4 a.m., cuando se dirigían a su casa, la colisión les quitó la vida.

Fernández era conocido tanto en el barrio como en los escenarios como “‘David the Dancer’”, pues era instructor de salsa y ganador de competencias internacionales en ese género musical, dijo su amiga Jolemy Clasé. También era un conocido barbero y contaba entre sus clientes con una lista de celebridades como DJ Baby Face y el guitarrista Max Santos.

Ayer por la tarde, la rapera Cardi B (Belcalis Marlenis Almánzar) recordó a su amigo Adames en una publicación en las redes sociales. “Estupidez, negligencia, espero lo peor a quien cometió esto!”, escribió. “Se llevó a alguien tan amado, lleno de vida y simplemente asombroso, dejando a la gente destrozada… RIP JOEL”.

Nuevos datos muestran que, en general, las muertes por accidentes viales en NYC son actualmente 29% más altas que hace cuatro años. Al momento 149 personas han fallecido en lo que va de 2022, lamentó ayer en un comunicado el grupo de defensa de la seguridad vial “Transportation Alternatives”.

Además de la violencia armada, los accidentes de tránsito son otro gran reto para el nuevo alcalde Eric Adams, tras un legado funesto de su predecesor, Bill De Blasio. La ciudad de Nueva York ya había experimentado en abril un aumento del 35% en accidentes de tránsito en lo que va de año, indicó NYPD. A finales de ese mes hubo una racha trágica en NYC a un promedio de una persona muerta por arrollamiento cada día.