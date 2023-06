Gianella, la hija de Anuel AA y Melissa Vallecilla, celebra su primer cumpleaños

Con una tierna sesión de fotos con temática de mar y sirenas fue que Gianella, la hija de Anuel AA con Melissa Vallecilla, le dio la bienvenida a su primer cumpleaños. Su madre fue la encargada de publicar las tiernas fotografías de la bebé en su cuenta de Instagram acompañadas de un tierno mensaje.

“Feliz primer añito a mi gorda hermosa! Un día como hoy hace un año a las 6:21 am que entendí el significado de la palabra felicidad y me sentí plena apenas vi tu carita. Gracias por llegar a mi vida y llenarla de alegría, de luz y propósito. ¡Te amo mi princesa! ¡Que Dios te bendiga ínfimamente y siempre sigas así siendo una niña tan feliz y sonriente! TE AMOOOOOOO @gianella_gazmey”, escribió la madre de la pequeña.

Hace tan solo pocas semanas fue que Anuel AA reconoció que esta bebé es su hija tras muchos meses de rumores que lo vinculaban como el padre de la pequeña. Fue tras el nacimiento de Cattleya, la hija que tiene con Yailin ‘la más viral’ que el boricua quiso estar cerca de esta bebé y así lo confesó a través de una publicación que hizo en Instagram y de una entrevista que también dio.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nuncaaaaaa, no importan las circunstancias de cómo paso todo… Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hijaaaa y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, dijo el cantante de ‘Más rica que ayer’ mediante un comentario en Instagram.

Desde entonces se le ha visto compartiendo con su pequeña en varias oportunidades. Recientemente, lo acompañó a uno de los conciertos que realizó en Hidalgo, México.

Pasando la galería de fotos del evento se le ve con la pequeña en brazos, y hasta combinados con ropa en tono azul y en varios momentos de lo que fue esta gran presentación.

