Hombre muerto en playa de Nueva York era un policía retirado; alarma por racha de casos similares

Un agente retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue hallado muerto ayer en una playa en Long Island, en un aparente caso de una racha de suicidios de agentes del orden.

La policía del condado Nassau confirmó el lunes el descubrimiento de un cadáver masculino en Lido Beach, Hempstead, pero aún no ha identificado a la persona ni ha revelado muchos detalles sobre el incidente.

Sin embargo, una fuente cercana a la investigación afirmó que la víctima era un ex policía de la ciudad de Nueva York que llegó a la playa y se disparó fatalmente durante la madrugada de ayer. “Es una situación triste sobre la que no queremos informar”, declaró la policía Nassau al New York Post.

Si la autopsia confirma el suicidio, se convertiría en el 7mo agente de policía que se quita la vida en el estado Nueva York este año, frente a 13 en 2024. Más de la mitad de los casos se producen en Long Island. “Las cifras son alarmantes, por lo que nuestra salud mental debe ser una prioridad”, declaró el presidente de la Asociación de Policías (PBA) del condado Nassau, Tommy Shevlin.

El mes pasado Shevlin denunció los suicidios policiales en todo el estado. “Estamos en medio de una crisis silenciosa”, declaró anteriormente el presidente de la PBA del condado Suffolk, Lou Civello. Allí cuatro agentes se quitaron la vida el año pasado. En 2025 los cuatro suicidios policiales de Long Island han ocurrido en Nassau.

“La tasa de suicidios entre las fuerzas del orden es 60% superior a la de la población promedio”, reconoció la gobernadora Kathy Hochul en Twitter/X el año pasado, al asignar $13 millones de dólares a apoyo de salud mental para policías de todo el estado.

Pero los presidentes del sindicato policial creen que se necesita más e instan a los legisladores estatales en Albany a aprobar la “Ley de Salud Mental del Teniente Joseph Banish”, que crearía un programa de apoyo a la salud mental para los agentes. “Esta legislación no sòlo es necesaria, sino que se esperaba desde hace tiempo”, afirmó Civello.

En diciembre un sargento de la policía de Nueva York (NYPD) aparentemente se baleó a sí mismo en la cabeza dentro de su automóvil personal en Queens. En enero de 2024 un alguacil murió al dispararse en el baño de restaurante en Nueva Jersey luego de que el FBI presentara cargos contra 3 subordinados suyos.

En octubre de 2023 Roy T. Richter, abogado y ex jefe sindical de la policía de Nueva York (NYPD), fue encontrado muerto en su casa en Westchester (NY). En marzo de 2023 un joven agente NYDP de 22 años fue hallado gravemente herido en su casa en Staten Island y luego falleció en el hospital, en un aparente suicidio. En febrero de ese año otro joven oficial de la policía se baleó dentro de una comisaría en El Bronx (NYC), pero sobrevivió.

A principios de 2023 el agente hispano Steven Hernández saltó al vacío desde los apartamentos LeFrak City en Elmhurst, Queens. Días después un policía se disparó mientras estaba en un automóvil cerca de Brookville Park, también en Queens. Además, una mujer ex policía NYPD al parecer baleó fatalmente a su novio y luego se quitó la vida en su hogar en Brooklyn en febrero de 2023.

En 2019 diez policías activos y al menos dos retirados de NYPD se quitaron la vida, el doble de la tasa anual de años anteriores, recalcó New York Post. En 2020 hubo cuatro suicidios y tres en 2021, según las cifras oficiales. En 2022 también hubo varios casos.

El aumento en los suicidios de agentes llevó a NYPD, el cuerpo policial más grande del país, a intensificar su alcance de salud mental para los empleados. En 2019 el departamento ordenó a sus oficiales que completaran un curso de capacitación obligatorio para la prevención del suicidio y desde entonces continuamente ofrece recursos de apoyo.

Ese año también se creó un programa confidencial para la prevención del suicidio llamado “Finest Care”, que ofrece tratamiento gratuito de psiquiatras y psicólogos de Northwell Health. Con ello los policías pueden buscar ayuda de forma anónima en el sistema hospitalario. Otras fuerzas del orden de grandes ciudades del país, como Los Ángeles, Chicago y Houston, habían tenido programas similares desde hacía mucho antes.

